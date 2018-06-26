FİNANS

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kanada Kamyoncular Birliği, tır taşımacılığı sektöründe ülke genelindeki sürücü ihtiyacının 48 bin kişiyi bulduğunu açıkladı

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Kanada'da, yıllık maaşları 80 bin Kanada doları (283 bin Türk lirası) civarında olmasına rağmen çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle tır şoförü açığı had safhaya ulaştı.

Kanada Kamyoncular Birliğinin açıklamasına göre, tır taşımacılığı sektörünün ülke genelindeki sürücü ihtiyacı 48 bin kişiyi buldu.

New Brunswick eyaletinde çok sayıda taşımacılık şirketi, zorlu yaşam ve çalışma koşulları yüzünden uzun mesafe sürücüsü bulamamaktan yakınıyor.

Dolgun olan ve her geçen gün artan ücretler de bu soruna çare olamıyor. İşe yeni başlayan bir tır sürücüsü yıllık ortalama 80 bin Kanada doları (283 bin Türk lirası) kazanıyor. Bu ücret bazı yerlerde 100 bin Kanada dolarına (354 bin Türk lirası) kadar yükseliyor.

- Göçmen sürücü programı

Atlantik Eyaletleri Kamyoncular Derneği tarafından da teyit edilen tır sürücüsü ihtiyacı için New Brunswick eyalet hükümeti göçmen sürücü programı başlattı.

2015-2017 yıllarını kapsayan dönemde yabancı ülkelerden 390 sürücünün eyalette işe başlatıldığı Atlantik Göçmenlik Pilot Projesi'yle İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna ve Güney Afrika'dan sürücüler istihdam edildi.

Proje yetkilisi Robert Trites, programda yaşadıkları en büyük sorunun, sürücülerin ikametlerini aldıktan sonra Ontario'ya ya da batı eyaletlerine gitmeleri olduğunu ifade etti.

Trites, sürücülerin genellikle 10-12 gün aralıksız çalıştıklarını, ardından da 3-4 gün dinlendiklerini belirterek, "Şartlar açısından gerçekten çekici bir endüstri değil. İnsanlar bu kadar uzun süre evlerinden uzak kalmak istemiyor." dedi.

- "İş var, çalışmak isteyen yok"

Kanada Kamyoncular Birliği, ülkede 2024 yılına kadar karşılanması gereken tır sürücüsü ihtiyacının 48 bin olduğunu açıkladı.

New Brunswick'te şirketi bulunan Al Whittaker ise şunları kaydetti:

"Sorunun ne kadar önemli olduğunu anlatamıyoruz. İnsanların satın aldıkları her şey ama her şey kamyonla geliyor. 30 yıldır bu işi yapıyoruz ve yeni eleman bulmamız çok zor. Şu an sahip olduğumuz en iyi sürücü 74 yaşında ve her hafta maksimum saat çalışıyor. Başka bir sürücümüz 72 ve bir diğeri 64 yaşında. Sadece bu gece eyalet geneline 81 ayrı yükümüz var ama sürücü yok."
**

  • Bekar gençler için cazip**

Kanada Ulaştırma Eğitim Merkezleri kurucusu John Beaudry, tır sürücüsü ücretlerinde yılda yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu bildirdi.

Uzun mesafe sürücülerinin işe başladıkları ilk yıldan sonra senede 100 bin Kanada doları kazanabildiğini ancak bu parayla bile talebi karşılamak için yeterli şoförlerinin olmadığını söyleyen Beaudry, "Kamyonlar park halinde." ifadesini kullandı.

Tır şoförlüğünün gençler ve bekarlar için ilk aşamada cazip geldiğini, hem iyi para kazanıp hem de farklı yerler gördüklerini anlatan Beaudry, "Ancak zamanla aile kuran insanlar için şartlar zorlaşıyor." diye konuştu. AA

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı
Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyorPiyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanada tır şoförü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)

Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor

Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor

ABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidi

ABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidi

Yabancı yatırımcılar olası seçim sonuçları için ne düşünüyor?

Yabancı yatırımcılar olası seçim sonuçları için ne düşünüyor?

Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık "misilleme" vergisi

Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık "misilleme" vergisi

Economist: Erdoğan vatansever Türklerden kendi zayıflattığı dövizi kurtarmalarını istiyor

Economist: Erdoğan vatansever Türklerden kendi zayıflattığı dövizi kurtarmalarını istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.