FİNANS

Kaşıkçı olayında Batı'nın rahatsızlığı 'yatırım konferansında Rusya'ya yaradı'

25.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yatırım konferansının Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bazı Batılı şirketler ve hükümetler tarafından boykot edilirken Rusya'nın konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını yazdı.

Kaşıkçı olayında Batı'nın rahatsızlığı 'yatırım konferansında Rusya'ya yaradı'

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yatırım konferansının Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bazı Batılı şirketler ve hükümetler tarafından boykot edilirken Rusya'nın konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını yazdı.

Gazetenin diplomasi muhabiri Catherine Philip, mimari muhabiri Jonathan Morrison ve ticaret muhabiri Callum Jones'un imzasını taşıyan haberde, "Çölün Davos'u" olarak adlandırılan konferansta Rusya'nın Hermitage müzesinin Suudi Arabistan'da şubesinin açılmasına dair de bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

St. Petersburg'da yer alan müzenin direktörü Mikhail Pyotrovski'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın boykota rağmen katılım sağlayan Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ettiğini ve "Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz" dediğini aktaran Times'ın haberi şöyle devam etti:

"Suudi ve Rus varlık fonları Rusya'nın Arktik bölgesinde 5 milyar dolarlık ortak gaz projesi geliştirdiklerini açıkladı.

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"Pyotrovski Suudi Arabistan'ın kültür sektörünü geliştirmek için birlikte çalışma isteklerini aktardı. Yeterince gelişmemiş olan bu sektör İngiltere'nin de ilgisini çekiyordu.

"Pyotrovski, kültürlerinin tanıtımı için soyut ressam Wassily Kadinsky'nin beş resmini yanında getirdi ve konferans boyunca Ritz-Carlton otelinde sergiletti. Önümüzdeki yıl da Kadinsky'nin eserlerinin Riyad'da sergileneceğini duyurdu. Pyotrovski 'Farklı kültürler arasında çeşitli köprüler vardır. Bu köprüler zaman zaman yakılır. Ama en son yakılması gereken köprü kültürdür' dedi.

"İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, HSBC, Standard Chartered, Siemens ve JPMorgan Chase yöneticileriyle birlikte geçen hafta konferanstan çekilmişti. Sir Richard Branson da Suudi varlık fonuyla 1 milyar dolarlık bir anlaşmasını iptal etmişti.

"Batılı üst düzey 40 ismin konferanstan çekilmesiyle Çinliler ve Ruslar ön plana çıktı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu konferansa onlarca yeni delege gönderdi. Çin delegasyonu da listelerine yeni isimler ekledi.

"Suudi Arabistan Merkez Bankası konferanstan çekilen kurumları cezalandırmayacağına söz verdi."

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