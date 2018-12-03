Katar OPEC'ten ayrıılıyor

Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacaklarını açıkladı.

El Kaabi düzenlediği basın toplantısında, kararın OPEC'e bildirildiğini belirtti.

El Kaabi, Katar'ın uluslararası rolünü artırmaya yönelik uzun vadeli bir plan yaptıklarını ve bunun sonucunda OPEC'ten ayrılmaya ve doğalgaz üretimine odaklanmaya karar verdiklerini belirtti.

Katar OPEC'in en az petrol ihraç eden ülkelerinden ancak dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı.

Katar yıllık 77 milyon ton olan sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını 110 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Bunun 57 yıldır OPEC üyesi olan Katar için kolay bir karar olmadığını belirten Katar Enerji Bakanı El Kaabi, OPEC'in üretime yönelik kararlarında çok söz sahibi olamadıklarını da vurguladı.

OPEC'in 2017 yılına ait verilerine göre Katar günde 600 bin varil ham petrol üretiyor.

El Kaabi kararın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Haziran 2017'den bu yana Katar'a uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo ile ilgili olmadığını da açıkladı.