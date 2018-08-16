Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım: BAE, Mısır ve Suudi Arabistan medyası tepkili

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Arap medyasında farklı yorumlara neden oldu. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den eleştiriler sesler yükseldi. Katar gazetesi Al Watan ise başyazısında "Sözde değil özde destek" diyerek kararı övdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı. Gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı. Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği aktarıldı. Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

Katar gazetesi: Karşılıklı bağımlılığı gösteriyor Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklanması, Katar'da yayımlanan gazetelerin de birinci sayfalarındaydı. Al Watan gazetesi başyazısında "Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü" dedi ve ekledi: "Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara'nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor." Devletin kontrolündeki bir diğer gazete olan Al-Sharq'a yazan Sadık Muhammed al-Amari de "Katar ve Türkiye'nin ittifakı tüm engelleri aşıyor" diye yazdı: "Yardım paketi Katar'ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor." Londra merkezli Rai al-Youm internet sitesi başyazısında, "Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir" ifadeleri yer aldı: