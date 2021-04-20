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  4. Kazdağları'nda altın madeni kurmaya çalışan Alamos Gold'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık dava!

Kazdağları'nda altın madeni kurmaya çalışan Alamos Gold'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık dava!

20.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları'nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto gösterilerine yol açan ve madeni kurması için gerekli izinleri yenilenmeyen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi.

Kazdağları'nda altın madeni kurmaya çalışan Alamos Gold'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık dava!

Şirket, Toronto borsasına yaptığı açıklamada, Kazdağları'ndaki Kirazlı altın madeni için ana izinlerin ve yakınlardaki Ağı Dağı ve Çamyurt altın madenleri için bazı izinlerin yenilenmediğini belirtti.

İKİ YATIRIM ANLAŞMASI İHLALİ

Türkiye'ye Hollanda'da kurduğu bir iştirak üzerinden yatırım yapan şirket, Ankara'nın Hollanda ile yaptığı ikili yatırım anlaşmasını ihlal ettiğini ve "el koyma, haksız ve adil olmayan muamele" nedeniyle tazminat istediğini belirtti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su John McCluskey, şirketin Türkiye'ye 2010 yılında yatırıma başladığını ifade ederek, "10 yıllık çabamıza, 250 milyon doların üzerindeki yatırıma ve madeninin inşa ve işletmesi için gereken tüm izinleri almış olmamıza rağmen daha önce emsali görülmemiş bir şekilde faaliyetlerimiz 18 ay içinde durduruldu" dedi.

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
hangi akılla şu güzelim dağları yabancı bir firmaya teslim edersiniz. Gözünüz doysun artık yeter. Bu dünyanın diğer tarafı iyi ki sizler için var
hayır doğayı katlediyoruz birde dediğin gibi yabancı şirketlere vererek ez cümle
verin paralarını o doğa bize kalsın. Oraya paha biçilemez
@cemoli_t senin doğanın, chp liler katletsin öylemi?
sonra para yoğ açız ekonomi battı bitti diyorsunuz
Oldu kanadalılar bedava mama var yermisiniz!!! Siz ilk önce İha ve Sihaların parçalarını gönderin!!! Amerika da bize F35 leri teslim etmedi! Alın size emsal. Alırsınız tazminatı belki!!! Gaz ayağı var dağı bitti goç başka kapıya!!!

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