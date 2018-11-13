Kılıçdaroğlu Man Adası iddiaları nedeniyle Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkûm edildi: Man Adası nerede? Vergi sistemi nasıl işliyor?

Kılıçdaroğlu iddialar nedeniyle daha önce de 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Ankara Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'Man Adası belgeleri'yle ilgili başlattığı soruşturmada dekontların gerçek olduğunu tespit etmiş, "Kara para yok" diyerek Erdoğan'ın oğlu, dünürü ve eniştesi dahil beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.

CHP para transferlerine ait belgeler olduğunu söyledikleri dekontları göstermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "ddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir" demişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki şirketlere para gönderdiği iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Man Adası nerede?

Man Adası (Isle of Man) Britanya ile İrlanda adaları arasında bulunan 572 kilometrekarelik küçük bir ada.

84 bin nüfuslu ada ne Birleşik Krallık'a ne de Avrupa Birliği'ne dahil. Fakat ada dışişleri ve savunma alanında Birleşik Krallık'a bağımlı. Birleşik Krallık'ın adayı savunma ve ada adına diplomatik ilişkiler yürütme yükümlülüğü bulunuyor.

Man Adası Birleşik Krallık'ın bir parçası olmadığı için adada Brexit (AB'den ayrılma) referandumunda oy kullanılmadı.

Fakat Man Adası vatandaşları aynı zamanda Birleşik Krallık vatandaşı olarak kabul ediliyor ve bu sayede Birleşik Krallık ve dolayısıyla Avrupa Birliği pasaportuna sahipler.

Vergi sistemi ve ekonomisi

Man Adası, düşük vergileri nedeniyle bir "vergi cenneti" olarak ünlenmişti. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) en büyük katkıyı finans sektörü veriyor ve bu sektör de off-shore bankacılıktan besleniyor. Bu sayede adada kişi başı GSYH 50 bin doların üzerinde.

Ada son dönemlerde bu kötü ününü silebilmek için onlarca ülkeyle vergi bilgisi değişim anlaşması imzaladı. Bu stratejinin bir sonucu olarak OECD 2009 yılında adayı "uluslararası vergi standartlarına uyan ülkelerin" dahil olduğu Beyaz Liste'ye ekledi.