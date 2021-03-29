FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Kral için basılan para rekor fiyata satıldı!

Kral için basılan para rekor fiyata satıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2021 17:15 | Son Güncelleme

İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan para 1.65 milyon sterlinle rekor fiyata satıldı. Kral, aşkı için tahtından vazgeçerek adından söz ettirmişti.

Kral için basılan para rekor fiyata satıldı!

Aşkı için tahtından vazgeçen İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan ve dünyada yalnızca 3 tane bulunan altın 5 poundluk madeni para 1.65 milyon sterlinle rekor fiyata satıldı.

Aşık olduğu Amerikalı Wallis Simpson uğruna 1936 yılında tahttan feragat eden İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan, piyasaya sürülmeyen ve dünyada yalnızca 3 adet bulunan 5 poundluk altın madeni paradan bir tanesi rekor fiyata alıcı buldu. Altın madeni para 1.65 milyon sterline satıldı.

'İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi'İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi

ALICI ABD’DEKİ KOLEKSİYONCUDAN

Edwarda ait altın madeni paranın, ABD'nin Dallas’taki Heritage Müzayedeleri’nde bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı ifade edilirken, bugüne kadar satılan en pahalı İngiliz madeni parası olduğu belirtildi. Önceki rekorun, ise geçtiğimiz Ekim ayında 703 bin sterline Monako’da satılan 1831 yılında üretilen Kral William IV adına basılmış altın 5 poundluk madeni para olduğu kaydedildi. Öte yandan, İngiltere Kralı 8.Edward, Wallis Simpson ile evlenmek için tahttan 1936 yılında çekildi. Çift 1937 yılında ise evlenmiş, bu kararın ardından Kraliçe 2. Elizabeth’in babası ve sonra da kendisine tahtın yolunu açmıştı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
AGİ asgari ücrete dahil mi?AGİ asgari ücrete dahil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Şekerlemeli 'seks fantezisi' hastanede son buldu!
Şekerlemeli 'seks fantezisi' hastanede son buldu!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
Tapuda sahteciliğin önüne geçilecek!
Tapuda sahteciliğin önüne geçilecek!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde de butun OSMANLI tarihi silindi..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda son durum! İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda takip edilecek veriler
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu! Forbes dergisine kapak oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
2020’nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira
İşte 2020'nin en pahalı uçak bileti!
Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak
Fed Başkanı'ndan çarpıcı açıklama
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında dikkat çeken düşüş!
ABD'de işsizlik maaşı başvurusu düştü!
Brent petrolün varili 63,33 dolar oldu
Brent petrolün varili 63,33 dolar oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.