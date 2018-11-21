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Krem çikolata savaşları: Nutella'ya, Barilla'dan rakip geliyor

21.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

Dünya piyasasının açık ara lideri olan Nutella'ya İtalya'dan rakip geliyor. Makarnalarıyla tanınan İtalyan firması Barilla'nın gelecek yıl Nutella'ya rakip bir ürün piyasaya süreceği belirtildi. Barilla'nın, Nutella'nın palmiye yağı kullanımı konusundaki dezavantajından faydalanmaya çalışacağı söyleniyor.

Krem çikolata savaşları: Nutella'ya, Barilla'dan rakip geliyor

Ünlü krem çikolata markası Nutella pazarın başlıca ürünü olarak, uzun süredir süpermarket raflarında en görünür yerde olmanın gururunu yaşıyor.

Ancak markanın bu konumuna, makarna sektöründe adını duyuran Barilla'dan bir rakip geliyor.

Reuters'ın haberine göre, mavi kutulardaki makarnalarıyla tanınan İtalyan Barilla, 1980'li yıllarda küresel bir ürüne dönüşen Nutella'ya rakip bir krem çikolata çıkartmayı planlanıyor.

Aile şirketi Ferrorro'nun Nutellası dünya genelinde bu alandaki başlıca ürün ve 2,3 milyar dolar yıllık ciroya ulaştılar.

Dünya piyasasının yüzde 54'ünü elinde tutan ve dünya genelinde pazarlanan Nutella'nın ciddi bir rakibi yok.

Piyasa araştırmaları yapan Euromonitor International'a göre, Türkiye'den Yıldız Holding'in Çokokrem markası ikinci sırada ve sadece yüzde 2'lik pazar payına sayip.

Barilla'daki iki kaynak "Crema Pan Di Stelle" adı verilecek yeni krem çikolatanın, Nutella'nın bir zayıf noktasından, palmiye yağı kullanılıyor olmasından faydalanacağını söyledi.

'**Barilla palmiye yağından faydalanacak**'

Palmiye yağı kullanımı, sağlık ve çevre konusundaki kaygılar nedeniyle, tüketicilerin tepkisini çekmişti.

Ferroro ise, iki yıl önce palmiye yağı kullanımını savunan bir reklam kampanyası başlatmış, palmiye yağının güvenli sıcaklıklarda rafine edildiğini ve şirketin sadece sürdürülebilir kaynaklardan palmiye yağı satın aldığını iddia etmişti.

Mavi kutulardaki makarnalarıyla tanınan Barilla, İtalya'daki bisküvi pazarında da önemli bir yere sahip.

Kaynaklara göre Barilla, Nutella'ya rakip bir krem çikolata üretme kararını, Ferroro'nun bisküvi piyasasındaki paylarını hedef alan adımlar atması üzerine aldı.

Ferroro'nun gelecek yıl Nutellalı bir bisküviyi piyasa süreceği, bunun da Barilla'nın kendi çikolatalı bisküvi markası Baiocchi'ye doğrudan bir meydan okuma olarak gördüğü belirtiliyor.

Ferroro, yeni bisküvi konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Barilla'nın Nutella'ya rakip olarak, Ayçiçek yağlı, yüzde 10 daha az şekerli bir ürün geliştirdiği, sadece İtalyan fındığı ve sadece sürdürülebilir çiftliklerden kakao satın alma taahhüdünde bulunacağı ifade ediliyor.

Yine bir aile şirketi olan Barilla'nın, geçen Ocak'ta italya'da yeni krem çikolatasını büyük süpermarket zincirlerinin satın alma yetkililerine sunduğu kaydedildi.

Ancak, yeni ürün zorlu bir rakiple karşı karşıya.

'İtalya'da zorlayabilir, dünya genelinde zorlanır'

Bir sektör uzmanı Nutella'yla aynı süpermarket raflarına konulmak için birkaç milyon Euro harcanması gerektiğini söyledi.

Nutella, palmiye yağı kullanımı konusundaki tartışmalarla gündeme gelmişti.

AlixPartners danışmanlık şirketinin İtalya şubesinden Marcho Eccheli "Crema Pan di Stelle, İtalya'daki hatırı sayılır marka tanınırlığı sayesinde Nutella'yla İtalya'daki rekabeti artıracak. Ancak Barilla, ülke dışında Nutella'ya rakip olmakta zorlanacak." dedi.

Bu arada, Barilla yeni ürünü konusundaki sorulara önümüzdeki haftalarda cevap vereceklerini açıkladı.

Crema Pan di Stelle adı, Barilla'nın bir başka başarıya ulaşan bisküvi markasından alıyor. Pan di Stelle - Yıldızların ekmeği bisküvisi çoğunlukla İtalya'da satılıyor.

Barilla'daki bir kaynak da "Tadını daha gevrekleştirmek için Pan di Stelle bisküvilerinin kırıntılarını koyduk" dedi.

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