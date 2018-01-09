FİNANS

Kripto paralar düşüşe geçti

09 Ocak 2018 11:15

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının en büyük ilk beş kripto para biriminde düşüş sürüyor.

Kripto paralar düşüşe geçti

En büyük beş para birimlerdeki düşüşe karşın, düşük hacimli birimlerdeki yükselişe bağlı olarak, kripto para piyasa hacmi düne göre yüzde 2,62 genişleyerek 744 milyar dolara yükseldi.

Toplam 1389 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6,11 düşerek 15 bin 106 dolara geriledi. 254 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin kripto para birimleri piyasasının yüzde 34'ünü oluştururken, kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 50,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 6.11, Ripple yüzde 9.24, Bitcoin Cash yüzde 5.28, Cardano yüzde 8.54 ve Ethereum yüzde 1.73 düştü. DHA

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