Küresel ısınmanın zengin ve yoksul ülkelere etkisi farklı mı?

Diğer yandan, Ulusal Bilimler Akademisi'nin araştırmasına göre ise, küresel ısınma bazı zengin ülkelerde kişi başına düşen GSYİH oranlarının artmasına neden oldu. Bu ülkeler arasında dünyada en çok sera gazı yayan ülkeler de bulunuyor.

Bu oran dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisi olan Brezilya'da %25.

Tropik enlemlerdeki Afrika ülkeleri bunun etkisini en çok hisseden bölgeler arasında. Artan sıcaklıklarla Moritanya ve Nijer'de kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranları, %40'tan fazla düştü.

ABD'de Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünyanın en yoksul ve en zengin ülkeleri arasındaki fark, küresel ısınmanın etkisiyle %25'in üstünde artış gösterdi.

Son 50 yılda, iklim değişikliği ülkeler arasındaki eşitsizliği de artırdı. Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği yoksul ülkelerde büyümeyi aşağı çekerken, bazı zengin ülkelerde ise refah seviyesini artırdı.

Stanford Üniversitesi'nde Yeryüzü Sistemleri Bilimi Bölümü'nden Marshall Burke, 165 ülkede, 1961 ile 2010 yılları arasındaki ısı değerleri ile ekonomik dalgalanmalar arasındaki ilişkileri inceledi.

Araştırma, her bir ülkenin iklim değişikliğiyle nasıl ısındığının belirlenebilmesi için 20'den fazla iklim modeli kullandı. Daha sonra, sıcaklığın artmaması durumunda yıllık büyüme değerlerinin ne olabileceğine ilişkin 20 bin versiyonu inceledi.

Profesör Burke, büyümenin yıllar içinde, soğuk ülkelerde arttığını, sıcak ülkelerde yavaşladığını ortaya koydu.

Burke, "Tarihsel veriler, sıcaklığın çok yüksek, veya çok düşük olmadığı zamanlarda mahsullerin daha verimli, insanların daha sağlıklı ve iş yerlerinde daha verimli olduklarını açıkça gösteriyor" dedi.

Araştırmada imzası olan Noah Diffenbaugh BBC'ye "Ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan etkenlerin ısıdan etkilenmesinin farklı yolları var" dedi ve şöyle açıkladı:

"Örneğin tarım. Soğuk ülkelerde kış mevsiminden dolayı sınırlı tarım sezonu var. Diğer yandan yüksek sıcaklıkta mahsül veriminin keskin şekilde düştüğüne dair de güçlü kanıtlar var. Benzer şekilde, yüksek sıcaklıkta işçi veriminin ve kavramsal performansın düştüğüne, kişiler arasındaki çatışmaların da arttığına dair de kanıtlar var."