Küresel ısınmanın zengin ve yoksul ülkelere etkisi farklı mı?

Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de Mart ayında etkili olan Ida kasırgası sonucu 900'den fazla kişi ölmüştü.

'Zengin ülkelerde de olumsuz etkileri var'

Araştırmanın sonuçlarını eleştirenler de var.

UC Berkeley Üniversitesi'nde Kamu Politikaları Profesör Solomon Hsiang, küresel ısınmanın yoksul ve sıcak ülkelerde etkisinin doğru olduğunu söylese de, zengin ülkelerde de olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyor.

Hsiang, "Bu analizin metodlarını kullandığımızda zengin ülkelerdeki zararların geç de olsa ortaya çıktığını görüyoruz. İlk yılların ötesindeki etkilere baktığınızda soğuk ve zengin ülkelerde de yoksul ve sıcak ülkelerdeki gibi değişimler fark ediliyor" dedi.

Orta enlemlerde bulunan dünyanın en büyük ekonomisine sahip üç ülkede, ABD, Çin ve Japonya'da büyümeye etkisinin ne olduğu da çok belirgin değil.

Greenpeace Afrika'nın üst düzey siyasi danışmanı Happy Khambule, "Uzun vadede iklim değişikliğinin kimseye faydası yok" dedi ve dünyanın en büyük sera gazı yayan aktörlerinin emisyonları en kısa zamanda azaltmanın yolunu bulmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Khambule, "Politikaları belirleyenlerin iklim değişikliğini çok daha fazla ciddiye almaları gerekiyor ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye acil olarak geçilmesi gerekiyor" dedi.

