Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor

Koronavirüs salgınında aşılama konusunda elde edilen başarı, başta konaklama ve ulaştırma olmak üzere turizm sektörü hisse senetlerinde alımların güçlenmesini sağlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,6'nın üzerinde kalıcılık sağlayamaması da yatırımcıların risk iştahının artmasını sağladı.

Geçen hafta yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi yüzde 1,59'a kadar geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, dün 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketinin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeler ve açıklanan New York Fed imalat endeksinin, martta 17,4 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.