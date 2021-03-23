FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasalar karışık seyrediyor, işte piyasalarda takip edilecek veriler!

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, işte piyasalarda takip edilecek veriler!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2021 09:44 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması, ekonomilerin toparlanmasına yönelik beklentiler ve veri gündeminin sakin olmasının etkisiyle dün karışık bir seyir izledi.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor, işte piyasalarda takip edilecek veriler!

Koronavirüs salgınında, özellikle Avrupa'da mutasyon riski ve artan vaka sayılarına paralel alınan tedbirler ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde yapacağı sunumun metninde de ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha hızlı ilerlediği, ancak belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞTI

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında, haftanın ilk işlem gününde tahvil faizlerindeki gerilemenin desteğiyle pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Geçen hafta Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bu seviyelerden başlayan düşüşünü dün de sürdürdü ve yüzde 1,66'ya kadar indi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

Avrupa tarafında, koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, mutasyon riski ülke bazlı da olsa gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart’ta kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan’da kadar uzatıldı.

Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dünkü açıklamasında salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini bildirdi.

Salgına ilişkin endişelere karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

Asya borsalarında bugün satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve bakır fiyatlarındaki düşüş eğilimi dikkati çekerken, altının ons fiyatı ise 1.730-1.750 dar bandında hareket ediyor. Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 63,9 dolar, bakırın libresi ise yüzde 1,2 düşüşle 4,08 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün pay piyasalarında sert düşüşler, döviz kurlarında ise yükselişler görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 9,79 değer kaybederek günü 1.379,25 puandan tamamladı. Dün 8,4864'ü görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen ve bir önceki güne göre yüzde 8,1 artışla 7,8036'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8590 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girse de stop-loss (zarar kes) emirlerinin tetiklenmesiyle satış baskısının gün sonuna kadar sürdüğü görüldü. Analistler, piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün(23 Mart) takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, 4. çeyrek cari işlemler dengesi

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed imalat endeksi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Brent petrolün fiyatı 61 bin dolar sınırına düştüBrent petrolün fiyatı 61 bin dolar sınırına düştü
TOKİ'den 389 lira taksitle ucuz konut satışı!TOKİ'den 389 lira taksitle ucuz konut satışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletti
Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Bakan Pekcan açıkladı: Faizler silindi!
Bakan Pekcan açıkladı: Faizler silindi!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman ekonomisi TL'deki düşüşten endişeli
Alman ekonomisi TL'deki düşüşten endişeli
JP Morgan, Morgan Stanley ve Moody's kritik TCMB görev değişikliğini yorumladı
Dev kuruluşlar TCMB görev değişikliğini yorumladı
Brent petrolün fiyatı 61 bin dolar sınırına düştü
Brent petrolün fiyatı 61 bin dolar sınırına düştü
Filistinli kadınlar işgal altındaki köyde marangoz oldular
Savaşın ortasında para kazanan kadınlar!
Rusya Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı
Rusya Merkez Bankası faiz artırdı
İngiliz hükümeti Şubat 2021'de rekor seviyede borçlandı
İngiliz rekor seviyede borçlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.