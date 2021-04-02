Küresel piyasalar paskalya nedeniyle tatil havasında, işte bugün takip edilecek veriler

ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamında, Paskalya tatili nedeniyle bugün piyasalar işleme kapalı olacak. Açık olan piyasalarda ise düşük hacimli de olsa pozitif görünümün korunması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve getirilen sıkı tedbirlere karşın ekonomik aktiviteye ilişkin göstergelerin güçlü kalmaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR DURGUN

ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artışla 64,7'ye çıkarak, aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Veri sonrası S&P 500 endeksinde rekor kırılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67'ye, dolar endeksi de 93'ün altına geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,18 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,76 değer kazandı. S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 4.000 puanın üzerine çıkarak 4.019,8 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.