FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2021 09:44 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda geçen hafta tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, yeni haftada, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirme ile piyasaları sakinleştirmeye çalıştırmasının ardından bu hafta gündemin odağında; Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar bulunuyor.

KÜRSEL PİYASALARDA MERKEZ BANKASI TAKİP EDİLİYOR

ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirdi.

Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine geçişin devam etmesiyle yüzde 0,59 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, geçen hafta ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, Banka'nın, karar metni ve sözle yönlendirmelerle "güvercin" tutumunu devam ettirmesinin piyasalara etkisi sınırlı kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı.

Lagarde'ın açıklamalarına karşın tahvil piyasasındaki oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam etmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Asya borsaları da yeni haftaya karışık başladı. Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1 ve perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Kripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptıKripto para piyasasında Chiliz, DEGO Finans ve Holo şov yaptı

YURT İÇİ PİYASALRDA SON DURUM

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,06 ile sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, günü 1.557,39 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,13 artış ile 7,5609'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Fed'in faiz kararı çarşamba, TCMB ve BoE'ninki perşembe, BoJ'un kararı ise cuma günü açıklanacak.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün (15 Mart) takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Almanya'da işsizlik arttı!Almanya'da işsizlik arttı!
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?
5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi
Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Farklı ürün gönderdi, başını yaktı
Farklı ürün gönderdi, başını yaktı
Dünyanın en zengini! 100 gramı 15 liradan satılıyor
Dünyanın en zengini! 100 gramı 15 liradan satılıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da enflasyon yükseldi, işsizlik arttı!
Almanya'da işsizlik arttı!
IMF'den Merkez Bankalarına 'faiz artışı' uyarısı
IMF'den Merkez Bankalarına 'faiz artışı' uyarısı
OPEC: Küresel petrol talebi günlük bazda artacak!
OPEC'den küresel petrol açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Aşı piyasasında pazar kavgası var"
Aşı piyasasında pazar kavgası var
Açıklama geldi: ABD işsizlik maaşı başvuruları 42 bin azaldı!
ABD işsizlik maaşı başvuruları azaldı!
Son Dakika Haberi: Avrupa Merkez Bankası'ndan sabit faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.