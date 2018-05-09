Kuru hızla değer kaybeden Arjantin IMF'den borç istedi

Para birimi Arjantin pesosunun bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 18 değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istediğini açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada ülkenin eskisi gibi bir daha ekonomik krize girmemesi için böyle bir adım attıklarını söyledi.

Macri, IMF'den ne kadarlık bir kredi istendiğini açıklamadı ama Bloomberg'in haberine göre konuya yakın bir kaynak bu miktarın 30 milyar dolar olduğunu öne sürdü.

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne bir heyetle beraber görüşmeleri yürütmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a doğru harekete geçti.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise yaptığı yazılı açıklamada, Arjantin ekonomisini nasıl beraber güçlendirebileceklerine dair görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi.

'Psikolojik şok'

Ülke ekonomisinin dışa bağımlı olması doların yükselişinden olumsuz etkilenmesine yol açıyor.

Arjantin pesosunun dolara karşı hızla değer kaybetmesine karşılık merkez bankası 10 gün içinde faizleri üç kez yükselterek yüzde 40'a çıkardı.