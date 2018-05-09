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Kuru hızla değer kaybeden Arjantin IMF'den borç istedi

09.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Para birimi Arjantin pesosunun yılbaşından bu yana dolara karşı yüzde 18 değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istediğini açıkladı.

Kuru hızla değer kaybeden Arjantin IMF'den borç istedi

Para birimi Arjantin pesosunun bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 18 değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istediğini açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada ülkenin eskisi gibi bir daha ekonomik krize girmemesi için böyle bir adım attıklarını söyledi.

Macri, IMF'den ne kadarlık bir kredi istendiğini açıklamadı ama Bloomberg'in haberine göre konuya yakın bir kaynak bu miktarın 30 milyar dolar olduğunu öne sürdü.

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne bir heyetle beraber görüşmeleri yürütmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a doğru harekete geçti.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise yaptığı yazılı açıklamada, Arjantin ekonomisini nasıl beraber güçlendirebileceklerine dair görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

'Psikolojik şok'

Ülke ekonomisinin dışa bağımlı olması doların yükselişinden olumsuz etkilenmesine yol açıyor.

Arjantin pesosunun dolara karşı hızla değer kaybetmesine karşılık merkez bankası 10 gün içinde faizleri üç kez yükselterek yüzde 40'a çıkardı.

Arjantin'in lideri Macri de yaptığı açıklamada yükselen petrol fiyatları ve ABD merkez bankası Fed'in faizleri artırmasının beklenmesinin ülkesini zora soktuğunu söyledi.

Ancak Arjantin'de 'IMF' hatta 'fon' kelimesi bile başlı başına olumsuz olarak görülen kavramların başında geliyor.

Daha önce IMF'den kredi alan Arjantin, borçlarını ödeyememesi üzerine 2001 yılında büyük bir ekonomik krize girmişti.

Dönemin devlet başkanı olan Néstor Kirchner bir daha yüzlerini IMF'ye dönmeyeceklerini açıklamıştı.

Néstor Kirchner ve eşi Cristina Fernández Kirchner'in 12 yıllık sosyalist yönetiminin ardından başa geçen Macri, piyasa yanlısı politikalarıyla biliniyor.

Financial Times, Macri'nin IMF kelimesini kullanmasının bile başlı başına ülke için bir 'psikolojik şok' olduğunu belirtti.

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