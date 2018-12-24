FİNANS

Kuruyemişçilerde zam şampiyonu ‘Kaju’ oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kayseri’deki kuruyemişçilerde satılan yerli ürünlerin fiyatları, bu sene verimli olduğu için yüzde 25 oranında ucuzlarken, ithal edilen Hint fıstığı kaju ise zam şampiyonu oldu.

Kuruyemişçilerde zam şampiyonu ‘Kaju’ oldu

Türkiye genelinde üretilen kuruyemiş ürünlerinin bu sene verimli olması tezgahlara da yansıdı. Kayseri’de kuruyemişçilerin tezgahlarını süsleyen fındık, nohut, leblebi ve Antep fıstığının fiyatı, rekoltenin fazla olmasından dolayı yüzde 25 oranında ucuzladı.

Kuruyemişçi Cuma Tan, fiyatların düşmesiyle beraber işlerinde de artış olduğunu söyleyerek, “2018’in yaz aylarının ortasında kurun yükselmesiyle beraber ithal gelen Çin çekirdeği, ceviz, badem ve kaju gibi ürünlerin fiyatlarını 2-3 kat artırdı. Yerli ürünler tam aksine topraktan bol çıktığı için fiyatları ucuzladı. Geçen sene 18-20 TL arasında satılan fıstık içi bu sene 14 TL gibi satılıyor. Geçen sene pahalılığıyla çok konuşulan nohut bu sene çok ucuza satılıyor. Nohudun ucuzlamasıyla leblebi de ucuzladı. Fındık geçen sene 55 TL’ydi, bu sene 44 TL’ye satılıyor. Antep fıstığı geçen sene 80 TL’ye kadar dayanmıştı, bu sene 68 TL’ye düştü. Yerli ürünlerin fiyatlarında bu sene yüzde 25 oranında bir düşüş var. Özellikle kabak çekirdeğinde bu sene rekolte çok fazla olduğu için geçen sene 35 TL’ye satılan 1’inci sınıf kabak çekirdeği bu sene 20 TL’ye kadar düştü” şeklinde konuştu.

İthal edilen kajunun ise zam şampiyonu olduğunu kaydeden Tan, “Geçen sene sattığımız 65 TL’ye sattığımız kaju ise 95 TL’ye kadar çıktı. Şimdi kurun düşmesiyle beraber tekrardan 80 TL’ye kadar düştü. Zam şampiyonumuz kaju, ceviz ve bademdir” dedi. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuruyemiş zam kaju

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