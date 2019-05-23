FİNANS

Kuveytli filo kiralama devini SBK Holding satın aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Kuveytli Auto Land Otomotiv'in, 3 ay süren satış görüşmeleri sonrası SBK Holding tarafından satın alındığı açıklandı.

Kuveytli filo kiralama devini SBK Holding satın aldı

Filo kiralama sektörü özellikle geçen yılın son çeyreğinde bir dizi olumsuz haber ile gündeme geldi. Fleetcorp A.Ş. ve Sunkar için mahkeme iflas kararı verirken bir çok firma da konkordato talep etti. Sektöre ilişkin olumsuz senaryoların arttığı bir süreçte önemli bir satın alma haberi geldi. Kuveytli Auto Land Otomotiv, 3 ay süren satış görüşmeleri sonrası SBK Holding tarafından satın alındığı açıklandı. 10 bin aracı olduğu belirtilen şirketin satış bedeli ise şimdilik bildirilmedi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin finansal durumunu ve piyasadaki konumunu mercek altına alan şirket yetkilileri, satın alma için bir süre önce gizlilik sözleşmesi imzaladı. 3 ay kadar süren görüşmeler sonrası son imzalar dün Kuveyt’te atıldı.Tarafların yaptığı anlaşma ile birlikte, aynı zamanda Kuveyt Türk bankasının da sahibi olan ve Kuveyt devlet fonu KFH Capital’in sahibi olduğu Auto Land Otomotiv, SBK Holding bünyesine geçti. Finansal güçlük çeken firmalar ile ilgilenen SBK Holding’in, Auto Land’da önemli bir büyüme potansiyeli öngördüğü belirtildi. Şirkete yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte, sektörde önemli bir konuma gelmesinin amaçlandığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 700 MİLYON TL

Yapılan bilgilendirmede, piyasa değeri 700 milyon TL olan Auto Land Otomotiv’in SBK Holding’e satış bedeli ise şimdilik açıklanmadı. Şirketin, 10 binin üzerinde aracı bulunuyor. Nisan 2004’te İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yapılan şirketin 40 milyon 734 bin 815 TL kayıtlı sermayesi bulunuyor.
Satış görüşmelerini yürüten isimlerden Av. Görkem Gökçe ise ekonomide olumsuz senaryoların giderek arttığı bir süreçte SBK Holding’in Auto Land Otomotiv’i satın almasının önemli olduğunu işaret etti. Av. Gökçe, önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısının yapılacak.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Auto Land Otomotiv SBK Holding satın alma

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