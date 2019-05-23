Kuveytli filo kiralama devini SBK Holding satın aldı

Filo kiralama sektörü özellikle geçen yılın son çeyreğinde bir dizi olumsuz haber ile gündeme geldi. Fleetcorp A.Ş. ve Sunkar için mahkeme iflas kararı verirken bir çok firma da konkordato talep etti. Sektöre ilişkin olumsuz senaryoların arttığı bir süreçte önemli bir satın alma haberi geldi. Kuveytli Auto Land Otomotiv, 3 ay süren satış görüşmeleri sonrası SBK Holding tarafından satın alındığı açıklandı. 10 bin aracı olduğu belirtilen şirketin satış bedeli ise şimdilik bildirilmedi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin finansal durumunu ve piyasadaki konumunu mercek altına alan şirket yetkilileri, satın alma için bir süre önce gizlilik sözleşmesi imzaladı. 3 ay kadar süren görüşmeler sonrası son imzalar dün Kuveyt’te atıldı.Tarafların yaptığı anlaşma ile birlikte, aynı zamanda Kuveyt Türk bankasının da sahibi olan ve Kuveyt devlet fonu KFH Capital’in sahibi olduğu Auto Land Otomotiv, SBK Holding bünyesine geçti. Finansal güçlük çeken firmalar ile ilgilenen SBK Holding’in, Auto Land’da önemli bir büyüme potansiyeli öngördüğü belirtildi. Şirkete yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte, sektörde önemli bir konuma gelmesinin amaçlandığı kaydedildi.