Lagarde merkez bankalarının dijital para çıkarmasını savundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dijital para transferi sistemlerinin gerçekten güvenli hale gelebilmesi için tüm merkez bankalarının dijital para birimi çıkarmayı düşünmesi gerektiğini belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuşan Lagarde, "Piyasaya dijital para birimleri sürmeyi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Devletler dijital ekonomiye para sağlamada rol oynayabilir." dedi.

Özel şirket ve finans kurumlarınca çıkarılan veya otonom sistemler olarak işleyen mevcut dijital para birimlerinin güvenlik konusunda kuşkulara yol açtığına dikkati çeken Lagarde, devletlerin bu işe el atmasının sistemleri çok daha güvenli hale getireceğini vurguladı.

Devletlerin nakit para için olduğu gibi dijital para için de güvence mekanizması olması gerektiğini savunan Lagarde, "Böyle bir sistemin avantajlı olacağı açık. Ödemeler hızlı, güvenli, ucuz ve kısmen anonim olacaktır. Merkez bankasının varlığı da ödemelere güvenli bir temel sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.