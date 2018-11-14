FİNANS

Lagarde merkez bankalarının dijital para çıkarmasını savundu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

IMF Başkanı Christine Lagarde, "Piyasaya dijital para birimleri sürmeyi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Devletler dijital ekonomiye para sağlamada rol oynayabilir." dedi.

Lagarde merkez bankalarının dijital para çıkarmasını savundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dijital para transferi sistemlerinin gerçekten güvenli hale gelebilmesi için tüm merkez bankalarının dijital para birimi çıkarmayı düşünmesi gerektiğini belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuşan Lagarde, "Piyasaya dijital para birimleri sürmeyi ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Devletler dijital ekonomiye para sağlamada rol oynayabilir." dedi.

Özel şirket ve finans kurumlarınca çıkarılan veya otonom sistemler olarak işleyen mevcut dijital para birimlerinin güvenlik konusunda kuşkulara yol açtığına dikkati çeken Lagarde, devletlerin bu işe el atmasının sistemleri çok daha güvenli hale getireceğini vurguladı.

Devletlerin nakit para için olduğu gibi dijital para için de güvence mekanizması olması gerektiğini savunan Lagarde, "Böyle bir sistemin avantajlı olacağı açık. Ödemeler hızlı, güvenli, ucuz ve kısmen anonim olacaktır. Merkez bankasının varlığı da ödemelere güvenli bir temel sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyada halen Kanada, Çin ve Uruguay merkez bankalarının dijital para birimi yayımlama planları olduğuna dikkati çeken Lagarde, "Ne kadar çok kişiye hizmet ederseniz o kadar ucuz ve işlevsel olur. Özel firmalar bir ödemenin gerçekleşmemesinin toplumsal maliyetini değerlendirme durumunda olmadıklarından güvenlik konusunda yeterli yatırımı yapmayabilirler." diye konuştu.
"Evrensel dijital para birimi olmamalı"

Bu görüşü ortaya atarken evrensel geçerliği olan bir dijital kur fikrini savunmadığının altını çizen Lagarde, böyle bir adımın çok ciddi, dikkatli ve yaratıcı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lagarde, bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin gibi dijital para birimlerinin para transferlerinin anonimliği ve gizliliği nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceğine yönelik endişeleri dile getirmişti. KAYNAK:AA

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
İtalya AB'ye 'meydan okudu', bütçe hedeflerini değiştirmediİtalya AB'ye 'meydan okudu', bütçe hedeflerini değiştirmedi
Kılıçdaroğlu Man Adası iddiaları nedeniyle Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkûm edildi: Man Adası nerede? Vergi sistemi nasıl işliyor?Kılıçdaroğlu Man Adası iddiaları nedeniyle Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkûm edildi: Man Adası nerede? Vergi sistemi nasıl işliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin IMF Başkanı Christine Lagarde dijital para

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Novogratz: Bitcoin 2019’da en yüksek değerine ulaşacak

Novogratz: Bitcoin 2019’da en yüksek değerine ulaşacak

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalya AB'ye 'meydan okudu', bütçe hedeflerini değiştirmedi

İtalya AB'ye 'meydan okudu', bütçe hedeflerini değiştirmedi

Kılıçdaroğlu Man Adası iddiaları nedeniyle Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkûm edildi: Man Adası nerede? Vergi sistemi nasıl işliyor?

Kılıçdaroğlu Man Adası iddiaları nedeniyle Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkûm edildi: Man Adası nerede? Vergi sistemi nasıl işliyor?

Tanzanya'da kaju fıstığı krizinde ordu devreye girdi

Tanzanya'da kaju fıstığı krizinde ordu devreye girdi

Teknoloji dünyasının yeni milyarderleri: Babalarının bodrum katında şirketi kurdular

Teknoloji dünyasının yeni milyarderleri: Babalarının bodrum katında şirketi kurdular

Dış ticaret açığının azalması ne pahasına sağlanıyor?

Dış ticaret açığının azalması ne pahasına sağlanıyor?

İtalya hükümeti, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını topluyor

İtalya hükümeti, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını topluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.