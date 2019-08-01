Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'

Forbes dergisine göre, Liu ailesinin serveti 2,8 milyar dolar.

Liu Zhongtian ise yargılandığı davada suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD ile Çin arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma yok.

İddianameye göre, "büyük ölçekli para aklama düzeni" oluşturularak paravan şirketler aracılığıyla, Liu'nun yönetimi altındaki ABD merkezli şirketlere yüz milyonlarca dolar aktarıldı.

Çinli milyardere yöneltilen bir diğer suçlama da, "alüminyum şirketini ABD'ye yasa dışı yolla yüklü miktarda metal sokmak için kullanmak".

Davanın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından vergi kaçırmayla ilgili açılan en büyük davalardan biri olduğu belirtiliyor.

Bu hafta, karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisini uygulamaya koyan ABD ile Çin arasındaki üst düzey müzakereler sonuçsuz kalmıştı.