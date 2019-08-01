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Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'

01.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

Liu Zhongtian alüminyum ithalâtı sırasında gümrük vergisini ödememekle suçlanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 55 yaşındaki Liu'nun Çin'de olduğunu yazdı. ABD ile Çin arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma yok.

Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'

ABD'de Çinli milyarder Liu Zhongtian hakkında "1,8 milyar dolar vergi kaçırdığı suçlamasıyla" dava açıldı.

Liu Zhongtian, alüminyum ithalâtı sırasında gümrük vergisini ödememekle suçlanıyor.

Çinli milyardere yöneltilen bir diğer suçlama da, "alüminyum şirketini ABD'ye yasa dışı yolla yüklü miktarda metal sokmak için kullanmak".

İddianameye göre, "büyük ölçekli para aklama düzeni" oluşturularak paravan şirketler aracılığıyla, Liu'nun yönetimi altındaki ABD merkezli şirketlere yüz milyonlarca dolar aktarıldı.

Liu Zhongtian'ın firması China Zhongwang Holdings, BBC'nin görüş alma talebini yanıtsız bıraktı.

Wall Street Journal: Liu Zhongtian halen ülkesi Çin'de

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 55 yaşındaki Liu'nun Çin'de olduğunu yazdı.

Wall Street Journal Liu hakkında yakalama kararı hazırlandığını bildirdi.

ABD ile Çin arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma yok.

Liu Zhongtian ise yargılandığı davada suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Forbes dergisine göre, Liu ailesinin serveti 2,8 milyar dolar.

Davanın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından vergi kaçırmayla ilgili açılan en büyük davalardan biri olduğu belirtiliyor.

Bu hafta, karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisini uygulamaya koyan ABD ile Çin arasındaki üst düzey müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

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