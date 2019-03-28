Londra swap faizi: Merkez Bankası'nın adımı sonrası Londra swap faizi düştü, TL değer kaybetti

Ancak Reuters haber ajansına konuşan iki kıdemli bankacı, bankaların Londra swap piyasasına verdiği likidite miktarının halen çok yüksek olmadığını ve lira sıkışıklığının Pazar günkü yerel seçimlere kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.

Böylece bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları dövize karşılık Merkez Bankası'ndan aldıkları TL'nin miktarı artırılmış ve piyasadaki TL likiditesi de yükselmiş oldu.

Liranın değer kaybetmesinde TCMB'nin swap piyasasıyla ilgili attığı adım etkili oldu.

Lira da dolar karşısında yüzde 3,7 civarında değer kaybetti. Gün içerisinde değer kaybının yüzde 5'in üzerine çıkmasıyla 5,60'ı aşan dolar/TL paritesi, daha sonra 5,52 düzeylerine kadar gevşedi.

Yabancı bankalar, TL elde etmek için Londra swap piyasasını kullanıyor. Piyasa oyuncuları, son dönemde bazı yatırımcıların TL'nin önümüzdeki dönemde değer kaybedeceği beklentisiyle pozisyon aldıkları ve bunun için açığa satış yapabilmek adına swap piyasasında TL talebini artırdığını belirtiyor. Ancak swap piyasasında lira likiditesinin az olmasından dolayı gecelik faizlerin de rekor düzeylere çıktığı ifade ediliyor.

### Borsa yükselişle kapandı

Bu nedenle bu hafta içerisinde özellikle yabancı yatırımcılar, lira ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerindeki hisse ve tahvil gibi diğer TL cinsi varlıkları satmaya başladı. Bunun sonucunda da tahvil faizleri yükselirken, borsa da geriledi.

Borsa İstanbul, bu hafta başından bu yana toplamda yüzde 10'a yakın düşüş kaydederken, bugün ise günü yüzde 2 civarında yükselişle kapattı.

Analistler, JPMorgan'ın geçen hafta yayımladığı bir raporda liradan çıkılması yönünde tavsiyede bulunmasının ardından hakkında soruşturma açılması gibi piyasaya yönelik müdahalelerin bir "güven sorunu" yarattığını belirtiyor.