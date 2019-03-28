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Londra swap faizi: Merkez Bankası'nın adımı sonrası Londra swap faizi düştü, TL değer kaybetti

28.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Swap satış sınırının yükseltilmesiyle lira likiditesi arttı. Gecelik swap faizi geriledi, TL değer kaybetti. Swap faizi bugün yeniden yüzde 25 düzeylerine indi. Dolar/TL paritesinin gün içindeki en yüksek değer artışı ise yüzde 5'i geçti.

Londra swap faizi: Merkez Bankası'nın adımı sonrası Londra swap faizi düştü, TL değer kaybetti

Merkez Bankası'nın (TCMB) swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarmasının ardından piyasada lira likiditesi arttı. Londra swap piyasasındaki gecelik faiz gerilerken, Türk Lirası da değer kaybetti.

Bu hafta içerisinde yüzde 1300'ü aşan Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, bugün tekrar yüzde 25 düzeylerine geriledi.

Lira da dolar karşısında yüzde 3,7 civarında değer kaybetti. Gün içerisinde değer kaybının yüzde 5'in üzerine çıkmasıyla 5,60'ı aşan dolar/TL paritesi, daha sonra 5,52 düzeylerine kadar gevşedi.

Liranın değer kaybetmesinde TCMB'nin swap piyasasıyla ilgili attığı adım etkili oldu.

TCMB, bankalara gönderdiği bilgi notunda swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardığını duyurdu.

Böylece bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları dövize karşılık Merkez Bankası'ndan aldıkları TL'nin miktarı artırılmış ve piyasadaki TL likiditesi de yükselmiş oldu.

Ancak Reuters haber ajansına konuşan iki kıdemli bankacı, bankaların Londra swap piyasasına verdiği likidite miktarının halen çok yüksek olmadığını ve lira sıkışıklığının Pazar günkü yerel seçimlere kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.

Yabancı bankalar, TL elde etmek için Londra swap piyasasını kullanıyor. Piyasa oyuncuları, son dönemde bazı yatırımcıların TL'nin önümüzdeki dönemde değer kaybedeceği beklentisiyle pozisyon aldıkları ve bunun için açığa satış yapabilmek adına swap piyasasında TL talebini artırdığını belirtiyor. Ancak swap piyasasında lira likiditesinin az olmasından dolayı gecelik faizlerin de rekor düzeylere çıktığı ifade ediliyor.

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi. . .### Borsa yükselişle kapandı

Bu nedenle bu hafta içerisinde özellikle yabancı yatırımcılar, lira ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerindeki hisse ve tahvil gibi diğer TL cinsi varlıkları satmaya başladı. Bunun sonucunda da tahvil faizleri yükselirken, borsa da geriledi.

Borsa İstanbul, bu hafta başından bu yana toplamda yüzde 10'a yakın düşüş kaydederken, bugün ise günü yüzde 2 civarında yükselişle kapattı.

Analistler, JPMorgan'ın geçen hafta yayımladığı bir raporda liradan çıkılması yönünde tavsiyede bulunmasının ardından hakkında soruşturma açılması gibi piyasaya yönelik müdahalelerin bir "güven sorunu" yarattığını belirtiyor.

Bloomberg'e konuşan Londra merkezli Amundi Asset Management gelişmekte olan ülke tahvilleri kıdemli yatırım müdürü Esther Law, "Önemli bir güven meselesi var. Yatırımcılar, Türk varlıklarını likide çevirememek gibi bir durumla bir daha karşılaşmamak için ihtiyatlı davranıyor. Ayrıca, yabancı bankaların da Türk şirketlere finansman verme iştahı zayıflamış görünüyor" dedi.

Güney Afrika ve Brezilya da etkilendi

Türkiye ekonomisine dair kaygılar, bugün diğer başka gelişmekte olan ülke para birimlerini de olumsuz etkiledi. Güney Afrika Randı, Brezilya Reali ve Meksika Pezosu gün içinde değer kaybetti.

Analistler, Ağustos ayında liradaki sert değer kaybının da gelişmekte olan ülke piyasalarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı yatırımcıların TL'ye erişimi kısıtlamasının sonuç verdiği, ancak bu adımların hem kısa hem de uzun vadede büyük bir maliyeti olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin hasar göreceği kuşkusuz" yorumunu yapan Elliot, "Tek soru işareti, zararın ne kadar büyük olacağı ve başka ülkelerde hissedilip hissedilmeyeceği. Ancak küresel ekonominin ne kadar kırılgan bir durumda olduğu düşünülürse, Türkiye'deki sorunların bulaşıcı olma ihtimali çok güçlü" dedi.

Londra swap faizi: Merkez Bankası'nın adımı sonrası Londra swap faizi düştü, TL değer kaybetti

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