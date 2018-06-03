Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalının programında "Dolar kontrol altında" dedi ve değer kaybının nedenlerine dair açıklamalarda bulundu.

Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programına katılan Şimşek, Türk Lirası'nda (TL) değer kaybının 'iç ve dış boyutları olduğunu' belirtti:

"Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var. ABD doları yılbaşından bu yana tüm para birimlerine karşı değer kazandı. İkincisi, küresel olarak faizlerin arttığı bir dönemdeyiz. Üçüncü faktör ise petrol ithal eden ülkelerle ilgili. Petrolün bir anda 80 dolara çıkması TL'nin değer kaybına neden oldu."

Para politikalarında 'güçlü adımlar atıldığını' ifade eden Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerin de faydalı geçtiğini söyledi.

Şimşek, "Türkiye'ye karşı endişeniz cari açık ve enflasyon ise bu yavaş yavaş düzeliyor. Dışarıdan büyük bir talep var. Enflasyon düşüyor, turizm şahlanmış durumda. İç talepte daha makul bir seviyede gidecek. Bu cari açık ve enflasyon yaratmıyor. Ekonomide her şeyin rayına oturacağını görüyoruz. Para politikasında sadeleşme sağlandı. Maliye politikasına yönelik endişeler yersiz" diye konuştu.