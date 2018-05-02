Mehmet Şimşek S&P'ye tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye kararına tepki gösterdi.

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış. S&P'nin analizi de yetersiz

Aşırı ısınma 2017'nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018'de yavaşladı. Finansal koşullar 2017'ye oranla daha sıkı. Merkez Bankası gecikmeli de olsa tepki verdi

Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü; cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor. Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak. Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var

Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz

Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık

Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

Belirsizlikler azalıyor

Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı

Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi