FİNANS

Mehmet Şimşek S&P'ye tepki gösterdi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış; cari açık için gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz, seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız.

Mehmet Şimşek S&P'ye tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye kararına tepki gösterdi.

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

  • S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?

  • Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış. S&P'nin analizi de yetersiz

  • Aşırı ısınma 2017'nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018'de yavaşladı. Finansal koşullar 2017'ye oranla daha sıkı. Merkez Bankası gecikmeli de olsa tepki verdi

  • Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü; cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor. Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak. Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var

  • Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz

  • Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

  • Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık

  • Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

  • Belirsizlikler azalıyor

  • Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı

  • Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Standard & Poor's (S&P)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sn Şimşek; ekonominin durumu ortada iken, emekliye ikramiye, vergi affi, kamu arazilerini işgal edenlere ödül. Bu ülkede dürüst vatandaşın yeri neresi ve ülke nasıl kalkanacak?
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