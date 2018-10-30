Meksika'nın yeni devlet başkanı seçilen Obrador, 13 milyar dolarlık yeni havalimanı projesini iptal etti, peso sarsıldı

Meksika'da yazın düzenlenen seçimleri kazanarak ülkenin yeni devlet başkanı seçilen solcu lider Andrés Manuel López Obrador, başkent Mexico City'ye yapılması planlanan 13,3 milyar dolar değerindeki yeni havalimanı projesinin iptal edileceğini duyurdu.

Obrador, Meksika'da Perşembe'den Pazar'a kadar dört gün süren referandum sonuçlarına göre, 1 Aralık'ta göreve başlayacak hükümetinin projeye son verme kararı aldığını açıkladı.

Halihazırda inşaatına başlanan proje yerine, şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa edilmesi planlanıyor.

Referanduma katılan 1,07 milyon Meksikalı'nın yüzde 70'i, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olması beklenen yeni havalimanına 'Hayır' dedi.

Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen sayısının yüzde 1'iyle sınırlı kalması açısından tartışma yaratmıştı.

Hisse senetleri değer kaybetti

Obrador'un bu kararını açıklamasının ardından Meksika'nın para birimi peso dolara karşı yüzde yüzde 4,2 değer kaybetti. Böylece peso, Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.