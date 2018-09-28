Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: (Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden saatler önce yaptığı açıklamada, ekonomik olarak Türkiye ile çalışmak istediklerini ama yapılacak görüşmede insan hakları konusunu da gündeme getireceğini söyledi.

"(Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil" değerlendirmesini yapan Angela Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun görüşmede masada olacağını kaydetti.

Perşembe geç saatlerde yapılan bir soru cevap toplantısında konuşan Merkel, iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız" dedi.

Almanya Başbakanı, Türkiye'ye direkt parasal yardım yapılmayacağını da açıkladı.

Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise görüşme ile ilgili RND gazetesine yaptığı açıklamada, "bu ziyaret normalleşenin gerçekleştiğinin işareti değil. Ama başlangıcı olabilir" dedi.

Merkel ve Erdoğan 3 kez bir araya gelecek

3 günlük bir resmi ziyaret içim Almanya'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma ve Cumartesi günü toplam üç kez Merkel ile bir araya gelecek.