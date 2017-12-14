Merkez Bankası 8 ay sonra faiz artırdı, dolar yükseldi

Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Nisan ayından bu yana ilk kez faizde artış yönlü adım attı.

Geç likidite penceresi faizi 50 puanlık artışla % 12,25'ten % 12,75'e yükseltildi.

Politika faizi ile faiz koridorlarının alt ve üst bantları değişmezken, karar sonrası Dolar/TL kuru 3,89'a çıktı.

Geç Likidite Penceresi :TCMB'nin nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için gün sonunda (saat 16.00-17.00 arasında) teminatları karşılığında, limitsiz olarak sağladığı gecelik vadeli TL borçlanma imkanı ile likidite fazlalarını değerlendirebilmeleri için aynı koşullarda sağladığı gecelik vadeli TL borç verme imkanını ifade eder.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranının yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının da yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir" denildi.

Merkez Bankası politika faizi olarak bilinen haftalık repo faizini de yüzde 8'de bıraktı.

Faiz koridoru: TCMB'nin gecelik borçlanma ve borç verme faizleri arasındaki koridoru ifade eder. Gecelik borç verme faizi koridorun tavanını, borçlanma faizi ise tabanını oluşturur. Operasyonel yapı gereği gecelik para piyasası faizleri bu koridorun içinde belirlenir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Merkez Bankası karışık mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Dr.Bülent Gedikli, Merkez Bankası'nın kararını Twitter hesabında yorumladı.

Bülent Gedikli'nin açıklaması

Bülent Gedikli daha sonra yaptığı bir açııklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gedikli yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir karar değildi" dedi.

Reuters haber ajansının anketinde analistler Merkez Bankası'nın TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına Geç Likidite Penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesini öngörmüştü.

Ancak analistlerin genelde artış öngörüleri 50 yerine 100 baz puanda yoğunlaşıyordu.