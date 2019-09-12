FİNANS

Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi, yüzde 16,50'ye çekti

12.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizinde 325 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Böylece son iki Para Politikası Kurulu'nda yapılan faiz indirimleri toplamda 750 baz puana ulaştı.

Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi, yüzde 16,50'ye çekti

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50 seviyesine çekti.

Böylece son iki Para Politikası Kurulu'nda yapılan faiz indirimleri toplamda 750 baz puana ulaştı.

Reuters haber ajansının anketinde piyasa beklentisi faizin bugünkü toplantıda 250 baz puan indirileceği yönündeydi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında ihracatın ekonomik büyümeye net pozitif katkı yaptığına dikkat çekildi ve iç talepte de ılımlı toparlanma gözlendiği ifade edildi.

ANALİZ - 2 ayda 750 baz puan faiz indirimi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası politika faizi ve enflasyon. . ."Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır" denen açıklamada, bu durumun gelişen ülke piyasalarına para girişi olarak yansıdığı da vurgulandı.

Enflasyon görünümünün iyileşmeye devam ettiği de kaydedilen açıklamada, TL'nin istikrarlı bir seyir izlediği ve bunun da enflasyon üzerindeki yukrarı yönlü baskıları azalttığı ifade edildi.

Merkez Bankası ayrıca enflasyonun yılsonu için belirlenen yüzde 14,60'lık tahminin bir miktar altında kalabileceğini de ifade etti.

Son açıklanan Ağustos enflasyonu, yıllık bazda yüzde 15,01 olarak gerçekleşmişti.

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