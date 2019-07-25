FİNANS

Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 19,75'e çekti

25.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 425 baz puan aşağı çekerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirdi. Böylece Merkez Bankası 2015’ten bu yana ilk kez politika faizinde indirime gitmiş oldu.

Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 19,75'e çekti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 425 baz puan aşağı çekerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

Böylece Merkez Bankası 2015'ten bu yana ilk kez politika faizinde indirime gitmiş oldu. Merkez Bankası'nın bu ay atanan yeni başkanı Murat Uysal da başkanlığını yaptığı ilk PPK toplantısında faiz indirimi kararı almış oldu.

Reuters haber ajansının piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankette beklenti faiz indiriminin 250 baz puan olacağı yönündeydi.

Bu ayın başında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmış ve yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal başkan olarak atanmıştı.

Erdoğan Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarında "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" demişti.

Reuters haber ajansının geçen hafta yayımladığı bir haberde ise, ekonomi yönetiminden Çetinkaya'ya '25 Temmuz'da 300 baz puan faiz indirimine gidilmesi' yönünde bir talebin iletildiği, Çetinkaya'nın ise buna karşı çıktığı iddia edilmişti.

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