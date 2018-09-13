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Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

13.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıktı. Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıktı.

Merkez Bankası'nın güçlü faiz artırımının ardından Dolar/TL kuru ilk tepki olarak 6 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamasında ise "Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir" deniyor ve "Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer alıyor.

Merkez Bankası açıklamasının öne çıkan diğer noktaları ise şöyle:

  • Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.
  • Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir.
  • İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.
  • Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Merkez Bankası ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırmaya da gidilebileceğini ifade etti.

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