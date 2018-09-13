Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırmaya da gidilebileceğini ifade etti.

Merkez Bankası açıklamasının öne çıkan diğer noktaları ise şöyle:

Böylece Merkez Bankası'nın politika faizi Şubat 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Ağustos ayında enflasyon yüzde 17,90'a kadar yükselmiş ve 14 yılın en yükseğini görmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bu kararın ardından bağımsızlık tartışmasının kapandığını söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamasında ise "Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir" deniyor ve "Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer alıyor.

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 625 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıktı.

Para politikasında sadeleşme adımı

Merkez Bankası bugünkü kararıyla piyasa fonlama yöntemlerini de güncelledi. Bir süredir politika faizi olan bir haftalık repo faizi üzerinden fonlama yapılmıyordu. Merkez Bankası piyasa yapıcı bankaları gecelik piyasaya yönlendiriyordu.

Bugünkü kararla birlikte ise piyasa fonlamasının yeniden haftalık repo faizi üzerinden yüzde 24 ile yapılacağı açıklandı.

https://twitter.com/Merkez\_Bankasi/status/1040195199887204352

Bu adım, Merkez Bankası'nın para politikasını sadeleştirme stratejisiyle de örtüşüyor.

Bundan sonra "faiz koridoru" olarak adlandırılan ve gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faizleri arasında dalgalanan günlük borçlanma maliyetleri yerine tek bir faiz oranı geçerli olacak.

Erdoğan: Bu yüksek faizleri düşürelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından birkaç saat önce yaptığı konuşmada faiz seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etmiş ve "Bu yüksek faizleri düşürelim" demişti.

Erdoğan faizin enflasyonun bir sonucu olduğu fikrine karşı görüşünü bir kez daha dile getirmiş ve Merkez Bankası'nı da eleştirerek "Enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Faizin oranını sen tespit edersin, enflasyon o akışta kendi oluşur. Enflasyon oranını bankalar belirler mi, soruyorum? Merkez Bankası'nın bugüne kadar enflasyon oranlarını tutturduğunu hiç görmedim. Tahminler tutmadığı için bakarsınız enflasyon oranlarını yeniden revize edersin, 16 yıldır bu işin içindeyiz" diye konuşmuştu.