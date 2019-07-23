Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta 25 Temmuz Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek.

Bu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olacak.

Çetinkaya'nın yerine yardımcısı olan Murat Uysal, Merkez Bankası başkanı olarak atanmıştı.

Erdoğan'ın uzun zamandır faizlerin düşürülmesine yönelik söylemleri ve Uysal'ın da verdiği bir röportajda bu yönde sinyal vermesi dolayısıyla Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında alınacak faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Piyasalar da faizin düşürülmesi beklentisine sahip; ancak faizin ne kadar düşürüleceğine dair farklı görüşler mevcut.

Ekonomistler ve analistler arasında tahminler 50 baz puandan 800 baz puana kadar değişiyor.

Düşürülecek faiz oranına göre kurun nasıl cevap vereceğinin açık olmamasıd da bu toplantıyı önemli kılıyor.

Reuters: Çetinkaya 300 baz puan indirimi kabul etmeyince görevden alındı

Reuters haber ajansı, geçen hafta Cuma günü yaptığı ve üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Çetinkaya'nın Haziran ayında 300 baz puan faiz indirimi yapma talebini kabul etmemesinin ardından görevden alındığını kaleme almıştı.