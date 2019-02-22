Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

ABD'de pazarlama alanında uzman olan Sarah Stanley Fallaw, yeni kitabı "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ismindeki kitabında ülkedeki 600 milyarderi araştırdı ve diğer insanlarla aralarında olan farkları ele aldı.

Business Insider haber sitesinin kitaptan derlediği verilere göre milyonerler ve ortalama bir insan arasında beş konuda büyük fark bulunuyor.

Sarah Stanley Fallaw, "Amaçlarına odaklanmak, yaş ve gelirden bağımsız olarak servet geliştirmek için başta geliyor. Zamanımızı, enerjimizi ve paramızı nasıl değerlendireceğimize dair kararlarımız finansal olarak bağımsız biri olmaktaki becerimizi etkiliyor" açıklamasında bulunuyor.

Yazara göre milyonerler ve ortalama bir insan arasında okuma, spor, sosyal medya kullanımı, uyku ve çalışma konu başlıkları arasında ciddi farklar var.

Kitap okuma

Business Insider'da yer alan habere göre bu farkların başında kitap okuma alışkanlığı geliyor.

Milyonerler günde keyif amacıyla 5,5 saat kitap okurken ortalama bir Amerikalı 2 saat kitap okuyor.