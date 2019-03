Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Oyuncu, komedyen ve senarist Melissa McCarthy, güne The Los Angeles Times, National Geographic ve The New York Times okuyarak başlıyor.

Milyarder Bill Gates'in kitap koleksiyonu meşhurken yatırımcı Warren Buffett gününün yüzde 80'ini okuyarak geçirdiğini aktarıyor.

2015 yılında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, her hafta farklı kültürler, inançlar, tarihler ve teknolojiler hakkında bir kitap okumayı amaçladığını belirtmişti.

Spor

Milyonerler haftada altı saat spor yapıyor. Bu rakam Amerikalılar için ise 2,5 saat.

Apple CEO'su Tim Cook her gün sabah 4:30-5'te kalkarak spor yapıyor.

Vogue genel yayın yönetmeni Anna Wintour her sabah 5:45'te kalkıp spor yapıyor.

Milyarder Richard Branson da kahvaltıdan önce egzersiz yapanlardan. Tenis, uçurtma sörfü, yüzme ve bisiklet sevdiği sporlar arasında.

En zengin siyahlar arasında yer alan medya patronu Oprah Winfrey, haftada altı gün en az bir saat spor yapıyor.

Oyuncu Mark Wahlberg ise günde iki defa spor yapıyor.

Sosyal medya

Amerikalılar ortalama haftada 14 saatlerini sosyal medyada geçirirken bu rakam milyonerler için sadece 2,5 saat.