Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

İsveçli mobilya devi IKEA, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını açıkladı.

İsveçli mobilya devi Ikea, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını açıkladı.

Avrupa'daki tüm IKEA mağazalarını kapsayan yasak plastik pipet, tabak, çatal, bıçak, kupa, saklama torbası, çöp poşedi ve plastik kaplama kağıt tabak ve kupaları da içeriyor. Mağazaların yanı sıra restoranlar da yasağa uyacak.

Ikea tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçilmesinin planlandığı ve ürünlerde de sadece geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir ürünler kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. 2025 yılında da eve teslimattaki emisyonun sıfıra çekilmesi bekleniyor.

Yenilenebilir enerji projesine şimdiden 1.7 milyar euro yatıran İsveç merkezli perakende mobilya devi 416 rüzgar türbini inşa edecek. Şirketin IKEA binasındaki mevcut 750 bin güneş paneli sayısıın da arttırılacağı kaydedildi.