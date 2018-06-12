FİNANS

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

İsveçli mobilya devi IKEA, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını açıkladı.

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

İsveçli mobilya devi IKEA, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını açıkladı.

İsveçli mobilya devi Ikea, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını açıkladı.

Avrupa'daki tüm IKEA mağazalarını kapsayan yasak plastik pipet, tabak, çatal, bıçak, kupa, saklama torbası, çöp poşedi ve plastik kaplama kağıt tabak ve kupaları da içeriyor. Mağazaların yanı sıra restoranlar da yasağa uyacak.

Ikea tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçilmesinin planlandığı ve ürünlerde de sadece geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir ürünler kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. 2025 yılında da eve teslimattaki emisyonun sıfıra çekilmesi bekleniyor.

Yenilenebilir enerji projesine şimdiden 1.7 milyar euro yatıran İsveç merkezli perakende mobilya devi 416 rüzgar türbini inşa edecek. Şirketin IKEA binasındaki mevcut 750 bin güneş paneli sayısıın da arttırılacağı kaydedildi.


GERİ DÖNÜŞÜM ORANI SADECE YÜZDE 18

Ikea CEO'su Torbjörn Lööf, "Gezegenimizin limitleri doğrultusunda 1 milyardan fazla insana ilham verebilecek ve daha iyi yaşamalarını sağlayacak bir büyüklüğe sahibiz." dedi.

Düşük maliyeti ve çok çeşitli kullanım alanıyla dünyanın en popüler maddelerinden biri olan plastik, son 50 yıldaki kullanımı 20 kat artan bir madde ve gelecek 20 yılda da plastik kullanımının 2 kat artması bekleniyor. Araştırmalara göre 2050 yılında okyanuslardaki plastiklerin balıklardan daha fazla kütleye sahip olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar geri dönüşümün kağıtta yüzde 58, metalde yüzde 90'lara ulaştığına dikkat çekerken plastikte ise bu oranın sadece yüzde 14 olduğunu vurguluyor.

Avrupa Birliği de geçtiğimiz hafta bazı plastik ürünlerini yasaklamaya yönelik adım atarak AB sularında ve sahillerindeki plastik atıkları yüzde 70 azaltma yolunda çalışacağını duyurmuştu.(Habertürk)

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ikea mobilya plastik

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