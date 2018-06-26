Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Çin, Dubai gibi ülkelerin 25 yıl önceki haline bakın. Şu anda ofisimizin olduğu yerde yeller esiyordu. Gelişen ülkeler küresel GSYH’nin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. 1987’de finans piyasalarının sadece yüzde 25’i gelişen pazarlardı. Bu yüzden Türkiye’yi ve gelişen pazarları seviyoruz. Demografik bileşenlere baktığınızda ise gelişmiş ülkelerde ortalama yaş 41, gelişen ülkelerde 33. Bir insanın en üretken yaşları.

Türkiye’ye birçok kez geldim, insanların üretkenliği muazzam. Faizler de fena değil. Bugün size gelişen piyasaların tarihi hakkında bir genel bakış vermek istiyorum. Gelişen pazarlara baktığınızda 2017’de dünya değişmiş durumda. Daha önce 1987’de gelişen ülke fonlarını kurduğumuzda birkaç Asya ülkesi ve Meksika vardı.

Bugün döviz rezervlerinin yarısından fazlası gelişmekte olan ekonomilerde. Kamu borcu gelişmiş ülkelerde çok yüksek fakat gelişen ülkelerde daha sağlıklı düzeyde.

‘PARAMI GETİRENE KADAR KAPIMI AÇMIYORUM’

Uzun vadeli performansına baktığınızda MSCI endeski ve küresel piyasaların performansı karşılaştırıldığında, gelişen pazarlarının Kız kardeşim 2007’de gelişen pazarlara yatırım yapmıştı. Sonra kriz oldu. Bir gün gelişen ülke performansı dipteyken ziyarete gittim, kapıyı vurdum. Açmadı ve şöyle seslendi: “Kapıyı açmıyorum, paramı geri getirene kadar.

Kapıyı açarsak paranı nasıl geri kazanacağını söylerim dedim. Daha da fazla al dedim. Tabi durumu yetmemişti ama çok iyi olurdu. Dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisine bakarsanız hepsinin gelişmekte olan ve gelişme ihtimali olan pazarlar olduğunu görürsünüz. Çin ve Hindistan dışında hepsi Afrika’dan gelişme ihtimali olan pazarlar.

Şimdi bile yuanın değeri doların değerinin yüzde 25 altında bu da Çin´i cazip kılıyor. Para biriminin zayıf olması kötü birşey değil. Emtialarda neler oluyor? 30 Ekim 2017´deki düzeyine göre petrol yüzde 90, paladyum yüzde 90´a yakın ve birçok emtia ciddi değerlendi. Demir cevheri ithalatı arttı Çin´den dolayı. Çin´in petrol tüketimi de arttı. Bakır fiyatlarına da bakarsanız fiyatların yükseldiğini göreceksiniz. Lityum (elektrikli araç bataryaları için) ise uçuyor.”

DHA

