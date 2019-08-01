FİNANS

Mobius: Trump seçimi kaybederse ABD ekonomisi sarsılır

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

ABD’li ünlü yatırımcı Mark Mobius, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönem Başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ABD ekonomisinin “sarsılabileceği” uyarısını yaptı.

Mobius: Trump seçimi kaybederse ABD ekonomisi sarsılır

Mobius Capital Markets ortak kurucusu ve yatırımcı Mobius, CNBC’ye yaptığı açıklamada ABD piyasalarındaki yukarı yönlü artışın, kurumsal vergi oranlarındaki kesinti uygulamaları gibi kısmen Trump’ın politikalarıyla desteklendiğini söyledi. S&P 500 ve Dow Jones’un 2017 başlangıcından beri yüzde 30 ve Nasdaq’ın da yüzde 45 değer kazandığını belirten Mobius, piyasalardaki mevcut iyimserliğin Trump’ın ikinci dönem seçimlerini kaybetmesiyle bozulabileceğini söyledi. Mobius, şu değerlendirmeyi yaptı:

“(Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda) piyasaların sarsılacağını düşünüyorum çünkü Trump’ın politikaları piyasalardaki yukarı yönlü eğilimi desteklemenin yanında ABD ekonomisi büyüme oranını da olumlu etkiliyor. Bu sebeple bu durumdan biraz endişeliyim.”

ABD hisse senedi piyasalarındaki artış eğiliminin fiyatların çoktan zirvelerine ulaştığı anlamına gelebileceği uyarısını yapan Mobius, Avrupa ve Japonya ekonomilerinin “bir yere gitmediklerini” ve gelişmekte olan ülkelerde çok fazla yatırım fırsatı bulunmadığını belirtti. Mobius ayrıca gelişmekte olan piyasalarda şirketlerin, gelişmiş ülkelere göre daha yüksek gelir elde ettiğine dikkat çekerek, Fed’in faiz indirimi kararını da gelişmekte olan piyasalara yatırım yapılması için başka bir neden olarak gösterdi.

Mobius, “Oyunun adı artık gelir arayışı. Bu sebeple, gelişmekte olan piyasaların ABD’de yalnızca faiz indirimi değil, şirketlerin daha yüksek gelir elde etmeleriyle daha iyi fırsatlara sahip.”

KAYNAK:DHA

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'
ABD Merkez Bankası son 10 yıldır ilk kez faiz indirdiABD Merkez Bankası son 10 yıldır ilk kez faiz indirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mark Mobius Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Binlerce kişi bekliyordu! Bugün başlıyor

Binlerce kişi bekliyordu! Bugün başlıyor

Memurlar için önemli zam açıklaması

Memurlar için önemli zam açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

125 yıllık gizli formül kasadan çıktı

125 yıllık gizli formül kasadan çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'

Liu Zhongtian - ABD'de Çinli milyarder hakkında dava açıldı: '1,8 milyar dolar vergi kaçırdı'

ABD Merkez Bankası son 10 yıldır ilk kez faiz indirdi

ABD Merkez Bankası son 10 yıldır ilk kez faiz indirdi

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

İran riyalden 4 sıfır atıyor

Hindistan: Kayıp kahve zinciri devi Siddhartha ölü bulundu

Hindistan: Kayıp kahve zinciri devi Siddhartha ölü bulundu

Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti

Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti

Çin’de, üç ay içinde iki banka battı, devlet kurtarmak zorunda kaldı

Batan iki banka kurtarıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.