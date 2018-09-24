FİNANS

Moda devi Versace '2 milyar dolara satılıyor'

24.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Michael Kors'un İtalyan moda evi Versace'yi 2 milyar dolara satın alması konusunda anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Corriere della Sera gazetesi Donatella Versace'nin çalışanları Salı günü Milan'da toplantıya davet ettiğini yazdı. Reuters ise satış açıklamasının bu hafta yapılacağını belirtiyor.

Moda devi Versace '2 milyar dolara satılıyor'

Gianni Versace tarafından 40 yıl öne kurulan İtalyan moda evi Versace'nin Michael Kors markası tarafından satın alınacağı bildirildi.

Reuters'ın bağımsız üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, satış duyurusunun bu hafta yapılması bekleniyor.

İtalya merkezli Corriere della Sera gazetesi haberi ilk duyuran olmuştu.

Amerikan markası Michael Kors'un satış için 2 milyar dolar ödeyeceği bildiriliyor.

Versace ailesi şirketin yüzde 80'ine sahip.

Şirketin yüzde 20'lik hissesi ise dört yıl önce ABD merkezli Blackstone şirketine satılmıştı.

Versace ve Blackstone, Reuters'a açıklama yapmayı reddetti.

Michael Kors geçen yıl, İngiltere'de kurulan lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'yu 900 milyon sterline (yaklaşık 7,5 milyon Türk Lirası) satın almıştı.

Gianni ve Donatella Versace, 1996

Corriere della Sera gazetesi, markanın başkan yardımcısı ve sanat direktörü Donatella Versace'nin çalışanları Salı günü Milan'da toplantıya davet ettiğini yazdı.

Versace 2016 yılında satış gelirlerinin 686 milyon euroya ulaştığını açıklamıştı. CEO Jonathan Akeroyd, bu yılın başında yıl sonuna kadar satışların 1 milyar euroyu aşmasını beklediklerini duyurmuştu.

Gianni Versace, 1997 yılında 50 yaşındayken Miami'deki evinin önünde öldürülmüştü.

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