Moody's, Türkiye raporunu paylaştı! Dikkat çeken 'kredi rasyosu' açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's, Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir değerlendirme raporu paylaştı.

MOODY'S'TEN TÜRKİYE RAPORU

Bloomberg'te yer alan habere göre Moddy's raporunda, sektördeki yüksek kredi büyümesinin sorunlu kredi rasyolarını yataylaştırdığı belirtilerek 2021'de sorunlu kredilerde yükseliş beklendiği ifade edilse de bunun yönetilebilir olacağı öngörüldü.

Moody's değerlendirmesinde normalleşme sürecinde krediler için pandemide getirilen esnekliğin sona ermesi ve sorunlu kredi rasyosunu artıracak faktörlerden biri olarak gösterildi.



