Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirdi.

Kuruluş büyüme tahmininin düşrülmesine gerekçe olarak üç ana neden sıraladı:

Yüksek enflasyon

Artan petrol fiyatları

TL'deki değer kaybı

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 10,85 seviyesinde ve Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik hedefinin iki katından fazla. Moody's, TL'deki değer kaybının yaratacağı kur etkisiyle enflasyonun ilerleyen aylarda daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Kuruluş ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına dair yaptığı açıklamalar sonucunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığının da sorgulanır hale geldiğini belirtiyor.

Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu Ba2 seviyesinden Ba1'e indirmiş, notun görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

Londra temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Londra ziyareti sırasında Bloomberg televizyon kanalına verdiği röportajda, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasının belirlenmesinde daha etkin bir rol üstlenebileceğini ifade etmiş, ardından Türk Lirası ABD Doları karşısında tarihi düşük seviyesine inmişti.