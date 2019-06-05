Nadir toprak elementleri: Ticaret savaşında ABD'nin 'yumuşak karnı'

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerilimi tırmanmaya devam ederken taraflar dünyanın en büyük iki ekonomisinin nasıl ticaret yapacağı konusunda bir uzlaşıya hâlâ varabilmiş değil.

Son olarak Çin'den yapılan açıklamalarda ABD'nin ticaret savaşlarını tırmandırmaya devam etmesi durumunda daha önce çok da dile getirilmeyen bazı emtia türlerinin koz olarak kullanılabileceği ifade edildi: Nadir toprak elementleri.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı olan 'Halkın Günlüğü' gazetesi Mayıs ayında nadir toprak elementlerinin ticaret savaşında ABD'ye karşı bir koz olarak kullanılabileceğinin sinyalini vermiş ve "ABD Çin'i hafife almasın" demişti.

ABD Ticaret Bakanlığı ise bugün yayımladığı bir raporda ABD içindeki nadir toprak elementi üretiminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı ve "Rusya'nın ya da Çin'in nadir toprak elementi ihracını durdurması ekonomi üzerinde ciddi bir şok etkisi yaratabilir" uyarısını yaptı.

Nadir toprak elementlerinin önemini ve ticaret savaşları gölgesinde ABD ile Çin için önemini derledik.