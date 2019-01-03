FİNANS

New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor

03.01.2019 05:31 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesi, rekor rakamlara ulaşan "Türkiye'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili bir haber yaparak, göçün başlıca nedenleri için "kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi" gösterdi.

New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor

Amerikan New York Times gazetesi, rekor rakamlara ulaşan "Türkiye'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili haberinde, göçün başlıca nedenleri için "kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi" gösterdi.

"Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, sürüler halinde ülkeyi terk ediyor" başlığı atılan haberde, ülkeden ayrılanların profillerine dikkat çekildi.

"Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin Türkiye'yi terk ettiği" de belirtildi.

Haberde çok sayıda kişinin de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedildi.

Yıldız Holding varlık göçüne örnek gösterildi

New York Times'ın haberinde, Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verileri de yer aldı.

Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye'nin varlıklı diliminin yüzde 12'sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktardı.

AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan Küresel Varlık Göçü İncelemesi raporuna göre, bu varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı.

Aynı rapora göre, İstanbul varlık göçü yaşanan ülkeler sıralamasında yedinci sıraya yükselmiş durumda.

Rapordaki şu ifadelere de New York Times'ın haberinde yer veriliyor: "Eğer tarihte, ülkelerin yaşadığı önemli yıkımlara bakılırsa, bu yıkımların öncesinde varlıklı insanların o ülkeden göç ettiği görülür"

Gazete varlık göçüne örnek olarak da Yıldız Holding'i örnek gösterdi.

Haberde, Murat Ülker'in başınada olduğu holdingin, özellikle sosyal medyada Gülen hareketi ile ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olduğu hatırlatıldı.

New York Times'ın haberi şu şekilde devam etti:

"Bu olaydan kısa süre sonra Yıldız Holding, 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandırdı ve elindeki Ülker hisselerini, holdingin Londra merkezli şirketine sattı. Yapılan aslında ailenin, elinde bulundurduğu Ülker markasına ait çoğunluk hisselerini, Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşımasıydı"

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paralarını yurt dışına çıkaran varlıklı işadamları için "hain" tanımını kullandığı da hatırlatıldı.

'Göç toplumu değiştirme çabasının sonucu'

Gazeteye konuşan İstanbul merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan Mehmet Gün, "Özellikle darbe girişimi sonrası miyarlarca dolar Türkiye'yi terk etti. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissediyor" dedi.

Yine haberde sözlerine yer verilen isimlerden KONDA araştırma şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, varlık ve yetenek göçünün nedeni için, "Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

New York Times'ın haberinde, Türkiye'den İngiltere'ye girişimci göçüne ilişkin de röportaj ve veriler yer aldı. Yine darbe girişimi sonrası politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilere de yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artışla, 253 bin 640 kişi Türkiye'den göç etti.

Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacakVenedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak
Bu yıl yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenlerBu yıl yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Kullanımı yüzde 70 azaldı

Kullanımı yüzde 70 azaldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

678 bin TL maaş alıyorlar

678 bin TL maaş alıyorlar

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Asgari ücrete rekor artış: 900 euroya çıkardılar

Asgari ücrete rekor artış: 900 euroya çıkardılar

Bir yılda kazandığı para dudak uçuklattı!

Bir yılda kazandığı para dudak uçuklattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak

Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak

Bu yıl yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Bu yıl yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenler

2018'de hız kesen Türkiye ekonomisini 2019'da ne bekliyor?

2018'de hız kesen Türkiye ekonomisini 2019'da ne bekliyor?

125 yıllık ABD perakende devi Sears iflasın eşiğinde

125 yıllık perakende devi iflasın eşiğinde

ABD-Çin gerginliği: Yeni Soğuk Savaş'a doğru mu?

ABD-Çin gerginliği: Yeni Soğuk Savaş'a doğru mu?

ABD'de bütçe krizi: Trump'ın Meksika duvarı için istediği ödenekle ilgili fikir ayrılığı nedeniyle hükümet altı gündür kapalı

ABD'de bütçe krizi: Trump'ın Meksika duvarı için istediği ödenekle ilgili fikir ayrılığı nedeniyle hükümet altı gündür kapalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.