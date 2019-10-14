FİNANS

Nobel Ekonomi Ödülü küresel yoksulluğu azaltmak için çalışan üç ekonomiste verildi

14.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü küresel yoksulluğu azaltılmasına yönelik katkılarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü küresel yoksulluğu azaltmak için çalışan üç ekonomiste verildi

2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü küresel yoksulluğu azaltılmasına yönelik katkılarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer kazandı.

Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, MIT'den Fransız asıllı Amerikalı ekonomist Esther Duflo ile aynı üniversiteden Hindistan asıllı Amerikalı ekonomist eşi Anbhijit Banarjee ve Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Amerikalı kalkınma uzmanı Michael Kremer'in yoksulluğa ilişkin deneysel çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Bu ödülü kazanan en genç kişi

Duflo, bu ödülü kazanan ikinci kadın oldu. İlk ödülü 2009'da Elinor Osttom kazanmıştı. 46 yaşındaki Duflo ayrıca, 50 yıllık Nobel Ekonomi ödülü tarihinde bu ödülü alan en genç kişi oldu.

Esther Duflo, ödülün ekonomi alanında çalışan diğer tüm kadınlar için "hak ettikleri yeri bulmasını sağlamasını umduğunu" söyledi.

Duflo İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin sorularını yanıtlarken Abhijit Banerjee ve Michael Kremer'le yoksulluğun kökenini bulmaya odaklandıklarını belirterek "Siyasetçiler, sık sık nedenlerini anlamadan yoksulluk konusunda genelleme yapıyor. Sorunları kendi başlarına ele alıp bilimsel olarak incelemek istedik" dedi.

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