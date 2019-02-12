FİNANS

Nobel ödüllü ekonomistten uyarı: Bu yıl küresel ekonomide durgunluk bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, küresel ekonominin bir durgunluğa gittiğine ilişkin ciddi işaretler olduğunu, 2019 yılında bir durgunluk beklediğini söyledi.

Nobel ödüllü ekonomistten uyarı: Bu yıl küresel ekonomide durgunluk bekliyor

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Krugman, küresel ekonomideki yavaşlama konusunda kaygılanmak için önemli nedenler bulunduğunu, ancak, birçok politika yapıcının "bir yumuşak iniş"ten söz etmeyi yeğlediklerini vurguladı.

Krugman, yatırımcıların önümüzdeki aylarda bir durgunluk bekleyip, beklememeleri yolundaki bir soruyu yanıtlarken, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ya da gelecek yıl bir durgunluk yaşayacağımızı gösteren önemli nedenler var" dedi.

Krugman, ekonomideki yavaşlamaya karşı etkili bir karşılık verecek etkili mekanizmalardan her zaman yoksun olduklarından da yakınarak, "Şu anda durgunluğa en yakın yer Euro Bölgesi" diye ekledi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Paul Krugman ekonomist Küresel Ekonomi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ben bu yazıda Türkiye ile ilgili bir yorum göremedim.
Ünlü ekonomistin uyarmasına gerek yok. Yiğit muhtaç oldu kuru soğana.Sebebi tez elden kahrolsun,sürünsün ama ölmesin.
Önce durgunluk sonra patlama, e zaten patlıyacağı kadar patlamış, daha nesi patlatacaklar, durum tum dunyada aynı, insanları araba, telefon, cart curt almaları için borç altına soktular ve konuıt hele konut hele konut, öyle bir patlıyacaki allah korusun milletin soyulacak.kapitalizm kudurmuş vala kudurmuş,
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