Nobel ödüllü ekonomistten uyarı: Bu yıl küresel ekonomide durgunluk bekliyor

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Krugman, küresel ekonomideki yavaşlama konusunda kaygılanmak için önemli nedenler bulunduğunu, ancak, birçok politika yapıcının "bir yumuşak iniş"ten söz etmeyi yeğlediklerini vurguladı.

Krugman, yatırımcıların önümüzdeki aylarda bir durgunluk bekleyip, beklememeleri yolundaki bir soruyu yanıtlarken, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ya da gelecek yıl bir durgunluk yaşayacağımızı gösteren önemli nedenler var" dedi.

Krugman, ekonomideki yavaşlamaya karşı etkili bir karşılık verecek etkili mekanizmalardan her zaman yoksun olduklarından da yakınarak, "Şu anda durgunluğa en yakın yer Euro Bölgesi" diye ekledi.

KAYNAK:DHA



