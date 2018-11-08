FİNANS

Novogratz: Bitcoin 2019’da en yüksek değerine ulaşacak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

GALAXY Digital Capital Management’ın kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz, Bitcoin’in 2019’da tüm zamanların en yüksek değerlerini görebileceğini söyledi.

Novogratz: Bitcoin 2019’da en yüksek değerine ulaşacak

Kripto sektöründeki en önemli isimlerden biri olan Novogratz, Bitcoin’in 2018 yılındaki durgunluğunu sonlandırarak 2019 yılında 20 bin dolar değerine çıkabileceğini belirtti.

İngiltere’de yayınlanan Financial News gazetesine konuşan Novogratz, "2019’un ilk çeyreğinin sonunda 10.000 doları göreceğiz ve bundan sonra yeni zirvelere yani 20.000 dolar ya da daha fazlasını göreceğiz" dedi.

Geçmişte Goldman Sachs bankasında yatırım bankacısı olarak çalışan Novogratz, çk zor bir yılın ardından Bitcoin’in 2019’dan önce 8.800 - 9.000 dolar arasında olacağını, 2019’un ilk aylarında da 10 bin dolara ulaşarak daha sonraki aylarda 20 bin ve üzerine çıkabileceğine işaret etti.

Novogratz, ayrıca geçen yıl ve bu yılın başlarında bireysel yatırımcılarda olduğu gibi kurumsal yatırımcılarda da bir fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) olayının görüleceğine inanıyor. KAYNAK:DHA

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