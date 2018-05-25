NYTimes köşe yazarı Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

ABD'li ekonomi profesörü Paul Krugman, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çok sayıda benzerlik olduğunu ve Türkiye'de yaşanan bazı şeylerin ABD'de olabileceklerin "bir önizlemesi" niteliği taşıdığını yazdı. Krugman, her iki liderin de uzmanlaşmayı "hor gördüğünü" ve etraflarını "cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle tanınan kişilerle" doldurduklarını ifade ederek, "liderlik kalitesinin" ise kriz anlarında birdenbire önem kazandığını belirtti. Şu anda City University of New York'ta öğretim üyeliği yapan Krugman, dünyanın en etkin ekonomistleri arasında gösteriliyor ve özellikle likidite sorunları, döviz krizleri ve uluslararası ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Krugman, New York Times'da yayınlanan "Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor" başlıklı yazısına şu cümlelerle başladı: "Kıran kırana geçen bir seçimin ardından müesses nizam karşıtı bir lider iktidarı ele geçirir. Kısa bir süre içerisinde kurduğu hükümetin yolsuzluklara bulaştığı ortaya çıkar ancak yargı sistemini çökertmeyi ve yalnızca hakkında açılan ve destekçileri tarafından 'cadı avı' olarak isimlendirilen yolsuzluk soruşturmalarını sümen altı etmekle kalmaz, aynı zamanda gücünü pekiştirmeyi ve gücünü sınırlayan kurumları ("derin devleti") zayıflatmayı da başarır.

"Bahsettiğim kişi Donald Trump olabilir mi? Olabilir. Ama kastettiğim kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. "Erdoğan'ın yargıyı siyasallaştırarak yolsuzluklardan da yakasını kurtarma konusundaki başarısı, Trump'ın da olmak istediği gibi otoriter bir lidere dönüşmesi halinde neler yaşanabileceğinin de rahatsız edici bir önizlemesi niteliği taşıyor. "Beklenebileceği gibi, genel olarak diktatörlerden hoşlanıyormuş gibi görünen Trump, Erdoğan ve rejimine duyduğu hayranlığı dile getiriyor. "Otoriterleşme güdüsü ve hukukun üstünlüğünü aşağılamaları Erdoğan ve Trump'ın ortak tek yönü değil. Her ikisi de uzmanlaşmayı hor görüyor. "Dahası, her ikisi de etraflarını cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle bilinen kişilerle doldurdu. Erdoğan'ın telekinezi yöntemiyle öldürülmeye çalışıldığını düşünen danışmanları var; Trump'ın da dış seyahatlerde bağıra çağıra küfürlü kavga eden." Krugman, tüm bu etkenlerin belli bir noktaya kadar önem taşımayabileceğini ve işlerin herhangi bir sıkıntılı durum olmadan yolunda gidebileceğini aktardı.