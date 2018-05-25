FİNANS

NYTimes köşe yazarı Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

25.05.2018 06:25 | Son Güncelleme

Ekonomi profesörü Paul Krugman, New York Times'taki yazısında ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında çok sayıda benzerlik olduğunu öne sürdü. Krugman, "liderlik kalitesinin" kriz dönemlerinde büyük önem taşıdığını ve Türkiye'de son yaşananların da bunun bir örneği olduğu görüşünde.

NYTimes köşe yazarı Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

ABD'li ekonomi profesörü Paul Krugman, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çok sayıda benzerlik olduğunu ve Türkiye'de yaşanan bazı şeylerin ABD'de olabileceklerin "bir önizlemesi" niteliği taşıdığını yazdı.

Krugman, her iki liderin de uzmanlaşmayı "hor gördüğünü" ve etraflarını "cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle tanınan kişilerle" doldurduklarını ifade ederek, "liderlik kalitesinin" ise kriz anlarında birdenbire önem kazandığını belirtti.

Şu anda City University of New York'ta öğretim üyeliği yapan Krugman, dünyanın en etkin ekonomistleri arasında gösteriliyor ve özellikle likidite sorunları, döviz krizleri ve uluslararası ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Krugman, New York Times'da yayınlanan "Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor" başlıklı yazısına şu cümlelerle başladı:

"Kıran kırana geçen bir seçimin ardından müesses nizam karşıtı bir lider iktidarı ele geçirir. Kısa bir süre içerisinde kurduğu hükümetin yolsuzluklara bulaştığı ortaya çıkar ancak yargı sistemini çökertmeyi ve yalnızca hakkında açılan ve destekçileri tarafından 'cadı avı' olarak isimlendirilen yolsuzluk soruşturmalarını sümen altı etmekle kalmaz, aynı zamanda gücünü pekiştirmeyi ve gücünü sınırlayan kurumları ("derin devleti") zayıflatmayı da başarır.

"Bahsettiğim kişi Donald Trump olabilir mi? Olabilir. Ama kastettiğim kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

"Erdoğan'ın yargıyı siyasallaştırarak yolsuzluklardan da yakasını kurtarma konusundaki başarısı, Trump'ın da olmak istediği gibi otoriter bir lidere dönüşmesi halinde neler yaşanabileceğinin de rahatsız edici bir önizlemesi niteliği taşıyor.

"Beklenebileceği gibi, genel olarak diktatörlerden hoşlanıyormuş gibi görünen Trump, Erdoğan ve rejimine duyduğu hayranlığı dile getiriyor.

"Otoriterleşme güdüsü ve hukukun üstünlüğünü aşağılamaları Erdoğan ve Trump'ın ortak tek yönü değil. Her ikisi de uzmanlaşmayı hor görüyor.

"Dahası, her ikisi de etraflarını cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle bilinen kişilerle doldurdu. Erdoğan'ın telekinezi yöntemiyle öldürülmeye çalışıldığını düşünen danışmanları var; Trump'ın da dış seyahatlerde bağıra çağıra küfürlü kavga eden."

Krugman, tüm bu etkenlerin belli bir noktaya kadar önem taşımayabileceğini ve işlerin herhangi bir sıkıntılı durum olmadan yolunda gidebileceğini aktardı.

ABD'li ekonomi profesörü Paul Krugman

"Türkiye döviz ve borç krizinin tipik bir örneği"

Bununla birlikte Krugman yazısında, kriz anlarında "liderlik kalitesinin" birdenbire önem taşımaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak ne zaman büyük şoklar vurmaya başlar, işte o zaman liderlik kalitesi de birdenbire büyük önem kazanır. Türkiye'de şu anda tam olarak bunu görüyoruz.

"Türkiye'de olan şey döviz ve borç krizinin Asya ve Latin Amerika'da defalarca gördüğümüz tipik bir örneği. Önce bir ülke uluslararası yatırımcıların gözdesi olur ve hızla dış borçlanmaya gider. Türkiye'de özel sektörün yüklü döviz borcu var.

"Sonra da bir nedenden dolayı cazibesini kaybetmeye başlar. Şu anda doların değerlenmesi ve ABD'de faizlerin artırılacağı beklentisi nedeniyle genel olarak zaten gelişmekte olan piyasalar aşağı yönlü baskı altında bulunuyor.

"Böyle durumlarda, liderlik kalitesi büyük önem taşır. Neler olup bittiğini anlayan, bunlara verilebilecek karşılıkları geliştiren ve piyasalar tarafından güven duyulan yetkililere ihtiyaç duyulur.

"Bazı gelişmekte olan ülkelerde bu özellikleri taşıyan isimler var ve bu çalkantıyı nispeten daha hafif atlatıyorlar. Erdoğan rejiminde ise bunların hiçbiri yok."

Krugman yazısını şu görüşlerle sona erdirdi:

"Peki Türkiye'de yaşanan çalkantı, Trump yönetimi altında ekonomide yaşayacaklarımızın bir önizlemesi mi? Ayrıntılara inince yanıtın hayır olduğu görülüyor. Her ne kadar Amerika'da yüklü miktarda dış borçlanmaya gidiyor olsa da, sonuçta kendi para biriminden borçlanıyor.

"Ancak dış politika krizlerinden ticaret savaşlarına kadar birçok şey ters gidebilir ve Trump ekibinin bu ihtimallerin hiçbirine hazırlıklı olmadığını söylemek mümkün. Belki de hiçbir zaman çok ciddi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalmaz. Peki ama ya kalırsa?"

NYTimes köşe yazarı Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?
FT'den TL'nin düşüşüyle ilgili başyazı: Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilirFT'den TL'nin düşüşüyle ilgili başyazı: Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

İşte Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

İşte Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?

Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?

FT'den TL'nin düşüşüyle ilgili başyazı: Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilir

FT'den TL'nin düşüşüyle ilgili başyazı: Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilir

Merkez Bankası yükselen kura karşı 300 baz puan faiz artırdı

Merkez Bankası yükselen kura karşı 300 baz puan faiz artırdı

Dolar/TL kurundaki yükseliş ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL kurundaki yükseliş ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL 4,82'yi aştı - Bloomberg: TL bu kez de Japon yatırımcıların kaçışıyla değer yitiriyor

Dolar/TL 4,82'yi aştı - Bloomberg: TL bu kez de Japon yatırımcıların kaçışıyla değer yitiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.