O şehirde benzin istasyonu açmak yasaklandı!

ABD’de Petaluma şehrinde karbon emisyonunu azaltmak için yeni benzin istasyonu açılması yasaklandı. ABD’nin California eyaletinin Petaluma şehrinde, karbon emisyonunun azaltılması için yeni benzin istasyonu açılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

Petaluma Şehir Meclisinin 1 Mart’ta oy birliğiyle aldığı kararla karbon emisyonunun azaltılması için şehirde yeni benzin istasyonu kurulması, genişletilmesi ve yeniden inşası yasaklandı.

Şehir Meclisi alınan bu kararla araç sahiplerini, elektrikli veya hidrojenle çalışan araçlara yönlendirmeyi planlıyor.

KARAR 30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Girişime öncülük eden Meclis Üyesi D’Lynda Fischer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Atmosfere salınmasına sebep olduğumuz karbon nedeniyle değişen hava koşullarını hafifletmek ve yeni kurallara uyum sağlamak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Umarım diğer şehirler de aynı şeyi yapar ve topluluklarının ihtiyaçlarını karşılayan mevcut fosil yakıt istasyonları varsa, onlar da daha fazlasına ihtiyaç duymadıklarına karar verirler."

Şehir Meclisinin kararı, Konseyin onayından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.