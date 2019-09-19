OECD: Küresel ekonomik büyüme son 10 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonomik büyümenin, 10 yıl önceki finansal krizden bu yana en düşük seviyede olduğunu açıkladı.

OECD, 2019 yılı Mayıs ayında yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyerek, bu yılki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a çekti.

Örgüt, 2020 yılına ilişkin küresel büyüme beklentisini ise 3,4'ten 3'e düşürdü.

36 üyeli örgüt, "Bu finansal krizden beri en düşük yıllık büyüme oranı olacak, aşağı yönlü riskler de artmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Temmuz ayında 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini düşürmüştü.

Büyüme tahminlerindeki düşüşün en büyük nedenlerinden birinin, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'nin arasındaki ticaret savaşı olduğu belirtiliyor.

OECD'nin baş ekonomisti Laurence Boone, "Büyümenin çok düşük bir seviyede takılıp kalacağı bir döneme giriyor olmaktan korkuyoruz" dedi ve ekledi:

"Bütün bu dikkat çektiğimiz riskler bizi büyüme ve açıkçası iş güvencesi açısından tehlikeli bir noktaya taşıyor."