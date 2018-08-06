Özel sektörün döviz yükü Brunson krizi sonrası 91,5 milyar TL arttı

Türk Lirası'nın geçen hafta başlayan değer kaybı, bu hafta hızlanarak devam ediyor. Dolar/TL kuru 5,19 seviyesini aşarak yeni rekor düzeyine ulaştı.

TL üzerindeki son satış baskısında ABD'nin İzmir'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında uygulamaya koyduğu yaptırımlar ana faktörlerden birisi olarak görülüyor.

Her ne kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarının dondurulması kararı sembolik bir adım olarak algılansa da, piyasalarda ABD-Türkiye ilişkilerinin geldiği nokta ve yeni yaptırım riski TL cinsi varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.

TL'deki değer kaybı, döviz cinsi borç yükü bulunan Türk özel sektörü açısından da olumsuz bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Özel sektör dış borç stoku nasıl etkilendi?

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre banka dışı firmaların net döviz açık pozisyonu Mayıs ayında 217,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Pastör Brunson krizi ise 26 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı konuşmada "Pastör Brunson'ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarını katlanmaya hazır olun" demesiyle başlamıştı.