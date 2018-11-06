'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, bundan sonra Çin ile ticarette dolar yerine yuan kullanılacağını söyledi.

Çaudri, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Çin ziyareti ve ülke gündemine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Han'ın ziyaretinin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret kadar önemli ve başarılı geçtiğini belirten Çaudri, Çin'in Pakistan'a her türlü ekonomik ve siyasi desteği sunduğunu vurguladı. Çaudri, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini hem ülkemizde hem de Çin'de insanlara yücelterek anlatıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz 15 milyar doları buluyor. Bundan sonra da Pakistan ve Çin arasındaki ticarette dolar yerine yuan kullanılacak." diye konuştu.

Çin'in siyasi nedenlerle değil, halklar arasındaki yakın ilişkilerden dolayı önemli bir dost olduğunu söyleyen Çaudri, "İlişkiler politikayla değil halkın ilişkilerine göre şekillendirilir. Bizim de bu nedenle Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerimiz var. Bütün Müslüman ülkeler de Han'a güveniyor. İslam dünyasındaki sorunların çözümü için Han'dan ara buluculuk istiyorlar. Yemen müzakerelerinde de ilerleme kaydettik. Güçlü bir eylem planıyla ümmet içindeki çatışmanın çözülmesi dış politikamızın önemli bir parçası konumunda." ifadelerini kullandı.