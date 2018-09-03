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Palamudun tanesi 5 liraya düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından tezgahta ilk gün 10 liradan satışa sunulan palamudun tanesi 5 liraya geriledi

Palamudun tanesi 5 liraya düştü

Karadeniz'de 1 Eylül'den itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak limanlara dönüyor.

Bol av sayesinde tezgahlar palamutla dolarken, bu durum fiyatlara da yansıdı. Vatandaşlar, palamudun tanesini 5 liradan satın alabiliyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, sezon öncesi palamudun bol olacağının işaretini aldıklarını belirterek, "Şu anda yapılan avda da gördük ki Karadeniz bizi yanıltmadı. Palamut bol miktarda avlanıyor." dedi.

Palamudun bol avlanmasının ardından balık fiyatlarının düştüğünü ifade eden Aydemir, en çok fiyat düşüşünün palamutta yaşandığını söyledi.

Aydemir, ilk gün tezgahta tanesi 10 liradan satışa sunulan palamudun fiyatının 5 liraya gerilediğine işaret ederek, bunun yanında istavritin kilogram fiyatının da 10 liradan 8 liraya düştüğünü kaydetti.

Palamuttaki bolluğun sürmesi durumunda fiyatının daha da düşeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Aydemir, "İnşallah vatandaşımız bu sezon ucuza balık tüketir. Balık az olunca hem balıkçılarımıza hem vatandaşa faydası olmuyor. Onun için balığın bol olması iki tarafı memnun ediyor." diye konuştu.

Altınordu ilçesinde balık satışı yapan Aziz Ceylan ise fiyatların düşmesinin ardından vatandaşların ilgisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

- Giresun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, av sezonun yeniden başlamasıyla denize açılan teknelerin, liman ile barınaklara bol miktarda palamutla döndüklerini belirtti.

Bu sezon palamut açısından iyi bir av döneminin yaşanmasını beklediklerine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bugünlerde balık ağlarına bol miktarda palamut takılmakta. Tekneler, liman ve barınaklara binlerce kasa palamutla dönüyor. Şu andaki tüm işaret ve emareler palamut sezonunun iyi olacağı yönünde. Palamut yeni dönemde hem balıkçımızın hem de halkın yüzünü güldürecek." AA

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Anahtar Kelimeler:
palamut ordu Vira Bismillah av yasağı

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