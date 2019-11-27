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'Para basan' İngiliz şirketi De La Rue dar boğazda

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

140 merkez bankası için banknot basımı gerçekleştiren şirket, kurtarma planlarının işe yaramaması halinde iflas ile karşılaşabileceğini açıkladı.

'Para basan' İngiliz şirketi De La Rue dar boğazda

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dahil 140 merkez bankası için para basan banknot ve pasaport basım şirketi De La Rue'nın mali olarak zor durumda olduğu bildirildi.

Merkezi İngiltere’de bulunan De La Rue'dan yapılan açıklamada, kurtarma planlarının işe yaramaması halinde şirketin iflas ile karşılaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, yılın son altı aylık döneminde (nisan-eylül) 9,2 milyon sterlin zarar edildiği bildirilirken şirketin faaliyetlerine devam edebileceğine ilişkin ciddi belirsizliğin ve endişenin oluştuğu kaydedildi.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 20,6 değer kaybetti.

Şirketin geçen yılın ilk yarısında 107,5 milyon sterlin seviyesinde olan borcu, bu yılın ilk yarısında 170,7 milyon sterline ulaştı.

De La Rue halihazırda İngiltere Merkez Bankası dahil olmak üzere dünyanın farklı noktalarında 140 merkez bankası için para basıyor ve bünyesinde 2 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Şirket, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının ardından basılacak olan yeni pasaport ihalesini Gemalto adlı şirkete kaptırmıştı.

Yine yakın zamanda Venezuela, şirkete yaklaşık 18 milyon sterlinlik borcunu ödeyememiş ayrıca İngiltere Ciddi Yolsuzluk Ofisi (SFO) şirketin Sudan’daki faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

1860 yılında ilk kez Mauritius için para basan şirket, dünyadaki toplam banknotların üçte birinin basımını gerçekleştirmiş durumda. Şirket aynı zamanda 40 ülkenin de pasaportlarının basımını yapıyor.

KAYNAK:AA

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banknot basımı De La Rue iflas

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