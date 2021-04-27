Petrol fiyatları toparlandı, altın yatay seyrediyor

Doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla yükselen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) Çarşamba günü düzenlenecek aylık teknik toplantısında konun ele alınması bekleniyor. Analistlere göre, OPEC+ toplantısından yeni bir karar beklenmiyor; ancak , son dönemde pandemideki gelişmeler, petrolü de olumsuz etkilediği için bu konuya ilişkin nasıl söylemler geleceği önemli olacak. Adı açıklanmayan OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi (JTC) kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, OPEC+ grubunu oluşturan üyeler gelişmelerden kaygı duysa da, bu aşamada üretim ve kısıntılar konusunda yeni bir karar değişikliği düşünmüyorlar.

Otomotiv endüstrisinde katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,948.25 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandıktan sonra döndüğü 2,910 dolardan yükselerek, 2,930 doları aştı.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.